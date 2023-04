Palenzona, il nuovo presidente di Fondazione CRT che si raccontò ne "I Banchieri" di Beppe Ghisolfi

Per il Banchiere di Pozzolo Formigaro Fabrizio Palenzona, un forte legame con Tortona nella Provincia di Alessandria, la recentissima elezione alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino rappresenta un ritorno alle origini: a quelle radici che egli stesso, con varie punte di commozione, rievoca nel proprio profilo autobiografico racchiuso nel prestigioso best seller "I Banchieri" di Beppe Ghisolfi, edizioni Aragno (2018).



Siamo infatti nel 1995, anno in cui Palenzona siede ai vertici della Provincia di Alessandria, quando ancora le elezioni si decidevano con la preferenza espressa dai cittadini: "Eravamo a , il Ragioniere Capo della Provincia mi dice: "Dottore, ci sarebbe da nominare la persona che entra nella Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino per la Provincia di Alessandria. Scade a settembre, ci vada lei per questi due mesi, inutile nominare qualcuno che poi scadrebbe quasi subito". Io non ci volevo andare. So che non è facile da capire, ma per gente come noi, cresciuta con la politica, era la politica il centro vero delle cose. Noi volevamo fare politica, non volevamo fare banca, per usare un’espressione tanto di moda negli ultimi tempi. E io non ne avevo voglia di fare banca, non mi interessava. Per chi faceva politica la banca era uno degli strumenti, non era lei, non doveva essere lì, la regia dello sviluppo. Mi convinco e vado perché era la soluzione più semplice ed economica. E mi accorgo che lì c’è un mondo. E che mondo! Guai a ritenerla marginale rispetto alla politica. Anzi: lì si gioca il nesso tra territorio, comunità e risparmio. Per capirci, erano 24 miliardi di vecchie lire, circa, che venivano ogni anno ridistribuite al territorio per aiutare le comunità. E capisco subito che quello è un mondo che va pensato anche attraverso la politica".



Fabrizio Palenzona, allievo politico di Carlo Donat Cattin nella DC, nato il primo settembre di 70 anni fa "mentre a Roma De Gasperi lasciava per sempre palazzo Chigi", fino a quel momento era avviato a una brillante carriera nel mondo dell'associazionismo di categoria, come dirigente nazionale dei settori autotrasporto e logistica, e nell'agone politico, dove le sue qualità umane e amministrative erano già emerse come Sindaco di Tortona e stavano altresì emergendo alla presidenza della Provincia. Tutto lasciava presagire il Parlamento come un naturale orizzonte. Ma quella sua decisione di accettare, infine, l'ingresso nel Consiglio della CRT dalla porta principale delle Istituzioni, avrebbe inciso per sempre sul prosieguo della vita e del lavoro, portandolo in seguito ai vertici di Unicredit e tra i ranghi più alti del settore bancario nazionale.