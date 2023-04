Scambio italo-croato per l'istituto comprensivo di Bossolasco-Murazzano

Sono tredici gli alunni e sei i docenti croati, provenienti dalla Jurai Dobrila School di Rovinj, che sono stati ospiti, in mobilità Erasmus, dell’Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano nella settimana dal 17 al 21 aprile. La visita fa seguito alla mobilità dello staff della scuola di Bossolasco, che nell’aprile del 2019 aveva portato cinque docenti ad effettuare un’attività di Job Shadowing presso la scuola croata.

Nella settimana di permanenza gli alunni croati hanno potuto perfezionare il loro italiano (che studiano come seconda lingua), mentre i docenti si sono confrontati con i colleghi italiani sulle attività motorie (particolarmente praticate in Croazia) e sulla didattica all’aria aperta.

Gli alunni croati hanno avuto modo di presentare la propria zona di provenienza ai nostri studenti, che, alla scuola di Lequio, a loro volta li hanno accolti facendo conoscere la nostra ricca gastronomia con un rinfresco a base di prodotti locali. Successivamente i ragazzi croati si sono recati in visita all’azienda corilicola bio Cuore di Nocciola a Cravanzana e, in seguito, ad Alba per la scoperta del centro storico. La mobilità è stata anche loro utile per conoscere San Benedetto Belbo e i luoghi fenogliani, la cittadina di Dogliani e il paese di Barolo.

Il Dirigente scolastico ringrazia in modo particolare le famiglie degli alunni che hanno ospitato i ragazzi croati, dimostrando un elevato senso civico ed un’adesione convinta alle iniziative proposte dall’istituto. Un sentito ringraziamento va alle amministrazioni di Bossolasco, Cravanzana, Lequio e Murazzano per aver messo a disposizione la mensa e il trasporto per gli ospiti.