Esce il libro sulla storia di Amleto Bertoni, padre dell'artigianato di Saluzzo

"La storia di Amleto Bertoni” scritta da Carlo Bessone verrà presentato lunedì 24 aprile alle 18 a Saluzzo, nel museo Bertoni che precede il percorso espositivo de “Il Quartiere” ( ex Caserma Musso, in piazza Montebello)

Il libro che parla del padre dell'artigianato saluzzese, stampato dall'editore Fusta nella collana “Volti del Marchesato” verrà presentato nell'ambito di Start/ Artigianato , al via venerdì prossimo.

“ Raccontare la figura di Amleto Bertoni significa parlare di uno dei protagonisti del Novecento saluzzese. Bertoni, faentino di nascita e saluzzese di adozione, fu personaggio carismatico, rivoluzionò positivamente il tessuto produttivo della città nel secolo scorso attraverso un’attività imprenditoriale orientata alla produzione di mobili ed arredi, unita ad una continua ricerca per il recupero ed il restauro di oggetti di antiquariato, realizzati nei secoli precedenti” racconta l’autore.

Bertoni contribuì in modo significativo a caratterizzare ed a sottolineare le peculiarità di Saluzzo. Da esperto e collezionista seppe trasformarsi in imprenditore di successo con la nascita e la crescita della sua azienda di produzione di mobili artigianali.

Fu sempre in grande sintonia con i suoi collaboratori e con i dipendenti, ricorda Bessone e il desiderio di trasmettere alle giovani generazioni le basi per un lavoro futuro, si concretizzò anche con l’idea di proporre agli orfani dell’Istituto Gianotti ( di fronte alla sua azienda in via Griselda) una vera e propria scuola artigiana.

“In pratica la sua opera andò ben oltre la produzione diretta della sua azienda, contribuendo a cambiare il tessuto economico della città con un forte incremento di tutto il settore".

Ne sono testimonianza alcune opere della Casa Bertoni che in questo libro vengono proposte a colori: mobili artigianali, unici per fattura e realizzazione, ambientazioni in case private e in attività commerciali, alcuni disegni originali. Fotografie inedite di una vera e propria scuola saluzzese.

L’AUTORE

Carlo Bessone, nato a Mondovì nel 1956, da anni vive a Saluzzo. Appassionato di sport e di storia locale, dopo il pensionamento, è tornato alle ricerche storiche incentrate sulla città. Numerose le sue pubblicazioni sull’argomento, in particolare sui monumenti di Saluzzo.