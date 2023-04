Sul palco del 'Magda Olivero' di Saluzzo torna in scena “La Valigia”

Dopo le uscite di Savigliano e Manta, in occasione della giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo (2 aprile 2023), l’associazione L’Airone ODV di Manta e l’associazione Voci Erranti ODV di Racconigi, a grande richiesta, ripropongono lo spettacolo “La Valigia”, espressione artistica dei ragazzi del Centro Federica Pelissero di Manta, nato all’interno di un percorso di conoscenza di sé attraverso un laboratorio teatrale ideato da Debora Spissu e Marco Mucaria Voci Erranti in collaborazione con le educatrici della cooperativa sociale In Volo di Manta.

Le emozioni dei ragazzi raccontate con vari linguaggi artistici si sposano con le opere musicali di Enrico Ruggeri interpretati dai “Quasi sempre biondi Omaggio a Enrico Ruggeri”, gruppo all’interno del quale si esibisce al basso Luca Giraudo, papà di Nicola, uno dei ragazzi partecipanti.

Le relazioni intessute negli anni sono alla base dello spettacolo che nella sua unicità e semplicità riesce a trasmettere un bel messaggio di inclusione e scambio.

Venerdì 5 maggio alle 21 Civico Teatro Magda Olivero di Saluzzo – ingresso libero

Il percorso fa parte del progetto “Tra palco e realtà” sostenuto dall’Otto per mille della Chiesa Valdese e dal Centro Servizi Volontariato di Cuneo e patrocinato dalla Città di Saluzzo.