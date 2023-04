Viaggio (semiserio) nella TV delle donne insieme a Giorgia Trasselli e Massimiliano Beneggi

Esiste ancora la bella televisione? C'è ancora spazio per quella tv che non conosce cadute di stile e volgarità, a cui ci eravamo abituati alla fine del secolo scorso? Lo scrittore Massimiliano Beneggi approfondisce da qualche anno il tema attraverso diversi libri.

L'ultimo, in ordine cronologico, è dedicato alla figura della donna in tv. In particolare l’autore si è soffermato sul ruolo della “valletta”, simbolo di un piccolo schermo a cui siamo ancora affezionati, in un'epoca in cui venivano privilegiati talento e collaborazione. Quando tutto non era ancora stato assorbito, insomma, da reality e social. In quell'epoca, però, la tv non era anche un po' maschilista?

Affronta anche questa spinosa questione il libro NON CHIAMATECI VALLETTE, edito da D'IDEE, che racconta la storia della tv italiana, decennio per decennio, ponendo l’attenzione sullo sviluppo della figura femminile nello spettacolo e nella società. Vallette, Showgirl, Veline, Letterine, Littorine, Tate di Toto, Miss Italia, Ragazze di Non è la Rai e chi più ne ha più ne metta: tutte riunite in una appassionante, filosofica e divertente carrellata. Erano le vallette erano le vere padrone di casa dei programmi, non i conduttori.

Massimiliano Beneggi ci parlerà di tutto questo il prossimo 28 aprile alle ore 17,00 presso la Sala comunale delle conferenze e con lui ci sarà Giorgia Trasselli. Ossia colei che è indubbiamente la “tata più famosa d’Italia”, o se preferite, seguendo la medesima dialettica hegeliana, la vera padrona di Casa Vianello al fianco degli amatissimi aimondo Vianello e Sandra. Lo stesso Beneggi (nel libro “SCUSI, LEI FA TEATRO?”, dello stesso editore) l’ha intervistata e la lunga chiacchierata è diventata un libro in cui Giorgia Trasselli si è raccontata senza filtri. Con un occhio di riguardo verso il teatro. Quel palcoscenico che spesso viene “dimenticato”, nonostante rappresenti da sempre il massimo traguardo per un attore, che lì si può esprimere a 360 gradi. Un mondo che consente, come nessun altro, di conoscere il vero senso della parola “gavetta”.

Il titolo del libro rimanda proprio alla domanda che Raimondo Vianello, nel 1987, rivolse a Giorgia Trasselli durante il provino per Casa Vianello. E a cui la stessa Giorgia rispose timidamente di sì, sperando che non fosse la risposta sbagliata per poter calcare la scena in un set televisivo. Un omaggio a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, colleghi e amici con cui ha condiviso tanti anni. Un tenero ricordo attraverso curiosità mai svelate della sit-com.

Nel libro, con le prefazioni di Lello Arena, Andrea Roncato e Luciano Melchionna si parla anche di Sergio Endrigo, Luigi Tani, Nino Castelnuovo e di tantissimi altri fortunati incontri: sono davvero molti i grandi artisti con cui Giorgia Trasselli ha condiviso la scena e che oggi, con la sua grande passione e la sua consueta delicatezza, ama ricordare in tanti aneddoti mai conosciuti finora, che racconterà al pubblico presente in sala.