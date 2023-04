Busca piange la morte dell'ex assessore comunale Piero Barberis

Busca piange la scomparsa di Piero Barberis, storico commerciante ambulante ed ex assessore comunale in città tra il 1970 e il 1985. L'uomo si è spento nella sua abitazione di via Marcello Soleri all'età di 91 anni.

Il ricordo del sindaco di Busca, Marco Gallo: "Piero è stato un grande amico. Lo ricordo con affetto nel suo ruolo di assessore al commercio e sempre presente al mercato del venerdì mattina a Busca. Condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione"

Piero Barberis lascia il figlio Fabio con la moglie Danila, oltre all'amatissima nipote Samantha con il marito Andrea ed i due figli Sveva e Lorenzo e la sorella Mariuccia.

Stasera alle 20 sarà recitato il rosario nella chieda Parrocchiale di Busca, dove domattina, giovedì 20 aprile, alle 10.30 saranno celebrati i funerali.