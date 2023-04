Manifestarono per i detenuti durante la "zona rossa": anarchici a processo

Sono 14 i militanti anarchici, tra liguri e cuneesi, rinviati a giudizio davanti al tribunale di Cuneo con l’accusa di manifestazione non autorizzata. Il dibattimento prenderà avvio il 23 giugno prossimo.

Il 28 novembre 2020, durante la seconda ondata Covid, quando in Piemonte vigeva la ‘zona rossa’ e gli spostamenti serali erano bloccati, il gruppo di anarchici si riunì in piazza Galimberti a Cuneo per manifestare il proprio sostegno ai detenuti del carcere.

Dopo aver distribuito qualche volantino sotto i portici ed esibito alcuni cartelloni, il gruppo si spostò davanti alla casa circondariale di Cerialdo muniti di cassa amplificatrice e gruppo elettrogeno che amplificasse alla popolazione detenuta i loro discorsi. Durante la protesta, mentre alcuni anarchici si avvicinavano alla recinzione del carcere battendo sulle inferriate, altri, al microfono, invitavano i detenuti ad iscriversi all’Associazione Biblioteca Popolare Redelbies di Cuneo.