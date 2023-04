Festa all’AFP di Verzuolo: inaugurata l’area sportiva in presenza del vescovo Bodo e del sindaco Panero

Il progetto “Sportivamente… Attivamente”, finanziato dalla Fondazione CRC all’interno del Bando “Nuova Didattica 2021 - Attività motoria e Educazione fisica” oggi ha visto il taglio ufficiale del nastro e quindi la possibilità per i ragazzi dell’AFP di Verzuolo di praticare un po’ di sport.

Oggi c’erano tutti!

Il vescovo simpatico, coinvolto e pieno di umorismo, quello che oggi ha benedetto i nuovi spazi dedicati alla pratica sportiva, dialogando con i ragazzi sull’importanza dei valori dello Sport.

Il sindaco di Verzuolo grato, fiero ed emozionato che ha sottolineato l’importanza del lavoro e della formazione di qualità e ribadito l’eccellenza dell’AFP nel panorama dell’offerta formativa del territorio.

La Direttrice Generale dell’AFP: Ingrid Brizio che ha accolto gli ospiti e spiegato l’importanza di dare ai ragazzi anche un’occasione di fare sport, ringraziando pubblicamente la fondazione CRC, sempre attenta e lungimirante per quanto concerne lo sviluppo e la formazione dei giovani.

Il Direttore del CFP Massimo Gianti, che insieme a tutto lo staff ha preparato in modo impeccabile il momento dell’inaugurazione: un CFP curato nei minimi particolari, pulito, accogliente, pieno di fiori… ma anche di entusiasmo e di gratitudine.

Un gruppo di ragazzi gioiosi e desiderosi di far conoscere scuola, i laboratori e la preparazione che ricevono per il mondo del lavoro, ha illustrato ai presenti l’idea progettuale e la realizzazione. Occhi brillanti e tanta energia positiva … quella che ha accolto tutti gli autorevoli ospiti.

Molti i dipendenti soddisfatti, provenienti anche da altre sedi dell’AFP, che hanno assistito orgogliosi e molto partecipi al momento di celebrazione del Progetto.

Don Marco Gallo (di Verzuolo) e Don Marco Bruno di Dronero, hanno partecipato al momento di inaugurazione sottolineando i valori etici dell’educazione dei ragazzi.

Il Direttore Gianti ha ringraziato le numerose aziende madrine (Acqua S.Anna, Fortec, Cuneolube, il Podio, Fuji Auto Cuneo, Gino spa Cuneo) che a vario titolo sostengono l’innovazione dei percorsi formativi mettendo a disposizione attrezzature, materiale di consumo e soprattutto contenuti didattici attuali e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il progetto “SportivaMente … AttivaMente” nasce da una sollecitazione degli allievi che fin dalla fase di ideazione hanno voluto dare un contributo attivo che si è concretizzato nella proposta del titolo, nella creazione di un logo e nella realizzazione di un video.

“Lo sport gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo fisico e mentale dei giovani. Offrire loro un ambiente adeguato e sicuro dove possono esercitarsi, divertirsi e socializzare è un modo per investire nel loro futuro e nella loro crescita personale.

Questa nuova area sportiva è stata realizzata grazie all'impegno e alla dedizione degli insegnanti, del personale scolastico e della comunità locale. È stata progettata per offrire una vasta gamma di attività sportive, tra cui calcio, pallacanestro, pallavolo e tanto altro ancora” dichiara il Direttore Massimo Gianti

“Oltre a fornire un luogo dove gli studenti possono praticare lo sport, questa area è anche uno spazio dove possono imparare importanti valori come il fair play, la lealtà, la perseveranza e il rispetto per gli altri. Questi sono valori che non solo li aiuteranno a diventare atleti migliori, ma anche persone migliori nella vita di tutti i giorni.La finalità richiamata nel titolo è quella di valorizzare la ricaduta che il movimento fisico ha sulla mente in termini di maggiore capacità di concentrazione e propensione allo studio” ha sottolineato la Direttrice Generale Ingrid Brizio.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con diversi enti ed associazioni del territorio:

ASL CN1: Nel progetto l’ASLCN1, attraverso il Dipartimento Prevenzione S.S.D. Promozione della Salute, ha ricoperto il ruolo di partner operativo, in quanto ha fornito il suo supporto metodologico finalizzato ad ottenere la partecipazione attiva degli allievi AFP nella progettazione degli spazi ad uso sportivo, insieme all’organizzazione di attività sportive di loro interesse. Inoltre ha coadiuvato i docenti nell’individuazione di un apposito modello che per avere una ricaduta didattica positiva, in ottica di diffusione di una cultura del benessere all’interno dell’Istituto

Comune di Verzuolo

Parrocchia di Verzuolo

Consorzio Monviso Solidale

Associazioni Sportive Dilettantistiche del saluzzese: Tennistavolo A4 Verzuolo - Pallacanestro ABA Saluzzo - Podistica Valle Varaita - Polisportiva Piaschese A.S.D.

Il momento solenne della benedizione del Vescovo ha suggellato un sogno diventato realtà.