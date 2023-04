Scopri come monitorare i tuoi pacchi inviati con China Post utilizzando strumenti online

Se vuoi spedire pacchi e documenti in tutto il mondo, China Post è la soluzione ideale per una spedizione internazionale sicura ed economica. China Post Group Corporation Limited è una società cinese di proprietà statale specializzata in servizi postali, finanziari, logistici ed e-commerce. Oltre alla gestione delle corrispondenze governative, offre anche servizi di trasporto giornaliero e spedizione gratuita per le lettere standard.

Come seguire la tracciabilità di un pacco spedito tramite China Post?

Se vuoi sapere come rintracciare un pacco inviato tramite China Post, ecco cosa devi fare. Per il tracking del tuo pacco inviato con China Post, puoi utilizzare la piattaforma Ordertracker inserendo il numero di tracciamento nella barra di ricerca e accedere facilmente alle informazioni desiderate. Per verificare lo stato della spedizione, basta inserire il numero di tracciamento o il codice del pacco nella barra di ricerca e premere 'Rintraccia pacco'. Se si tratta di una spedizione con China Post, il numero di tracciamento postale avrà un formato specifico.

Qual è l'aspetto del numero di tracking postale fornito da China Post?

I pacchi spediti tramite China post sono tracciabili con un codice composto da 13 caratteri, tra cui quattro lettere e nove numeri. Questo codice inizia generalmente con R, C, E, A o L e termina sempre con le lettere CN. Un esempio di questo tipo di codice è RV433264709CN.

Monitoraggio della spedizione di un pacco

Ordertracker consente di monitorare la spedizione del tuo pacco sia come mittente che destinatario, utilizzando le iniziali per identificare il metodo di spedizione. Grazie al numero di tracciamento fornito nella conferma dell'ordine, puoi monitorare la spedizione del tuo pacco fino alla sua destinazione finale. Grazie alla nuova funzione di monitoraggio, potrai seguire il tuo pacco in ogni fase del processo: dalla consegna al controllo doganale fino all'arrivo a destinazione. Basta collegarsi al sito Web di China Post e inserire il numero del pacchetto per tenere tutto sotto controllo. Oppure puoi contattare direttamente China Post chiamando il numero 86 20 11185 dalla tua rete fissa o utilizzando il modulo di contatto sul sito ufficiale.

Ci sono alcune limitazioni per la spedizione di alcuni materiali tramite China Post?

China Post non è autorizzata a gestire la consegna di articoli contenenti sostanze liquide, batterie, magneti, munizioni da fucile, esplosivi, liquidi infiammabili e altre sostanze pericolose come quelle biochimiche o radioattive.

Quando è il momento giusto per contattare China Post?

Se il tuo pacco non arriva entro i tempi previsti, contatta il numero 86 20 11185 per ricevere assistenza o presentare un reclamo. In caso di smarrimento, ritardo o danneggiamento del pacco, puoi scegliere di accettare con riserva oppure rifiutare la consegna. Se ci sono problemi con il tuo ordine, puoi presentare un reclamo all'azienda che l'ha elaborato e loro si occuperanno di avviare la procedura di ricorso. In alternativa, puoi contattare direttamente il servizio clienti per inviare la tua denuncia a China Post.