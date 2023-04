Think Space, l'ordine a portata di un click

Stanco di avere tutto in disordine, di non riuscire mai a trovare quello che stai cercando? La soluzione per tenere tutto in ordine è una sola: avere degli organizer di Think Space appositi per ogni spazio. In mercato se ne possono trovare di ogni tipo, di tutte le dimensioni, capaci di far mantenere l’ordine anche ai più disordinati. Avere tutti gli oggetti di casa o dell’ufficio ordinati è fondamentale per riuscire al meglio nelle nostre attività.

Tutti gli organizer che esistono in mercato

Per ogni stanza della vostra casa esiste l’organizer più adatto, c’è una vasta scelta a vostra disposizione su Think Space. Di solito, il luogo più disordinato della casa è sempre l’armadio e mantenerlo in ordine può essere abbastanza complicato: ogni giorno lo apriamo e iniziamo a rovistare dentro fino a che non troviamo quello che ci va di indossare. Per cui è semplice metterlo all’aria in poco tempo, per questo motivo nascono gli organizer per l’armadio di Think Space, tra i più diffusi ci sono:

● Organizer biancheria: questi vengono, normalmente venduti in blocchi formati da più set, per aiutarvi a suddividere i capi per tipologia, in modo da rendere più semplice e veloce la ricerca. Potete scegliere voi come suddividerli, normalmente potete attuare una suddivisione per tipo di indumento, si velocizza di molto il processo di ricerca. Oppure potete scegliere di ordinare per colore o per tipo di tessuto.

● Custodie per vestiti: le custodie per i vestiti sono un must che davvero non può mancare in un armadio. Queste custodie, oltre a svolgere una funzione organizzativa all’interno dell’armadio, sono utilissime in quanto proteggono i vestiti dalla polvere e da potenziali muffe, che possono nascere sui capi che vengono utilizzati non di frequente. Inoltre, diventano fondamentali, durante i viaggi, per conservare la stiratura degli abiti, e proteggerli da eventuali macchie di sporco, che potrebbero danneggiare i capi durante i viaggi.

● Sacchi sottovuoto: sono tra i salvaspazio più pratici di tutti i tempi. Questi sacchi vi faranno risparmiare moltissimo spazio nel vostro armadio. In particolare, sono consigliatissimi per i piumini e le coperte che tendono a occupare davvero molto spazio. In questo verranno conservati in modo ottimale, mantenendo il fresco profumo di pulito.

● Organizer sotto letto: sfruttare al massimo ogni angolo, vi permetterà di non trovarvi vestiti e biancheria in mezzo ai piedi. Le scatole contenitore da mettere sotto al letto sono dotate di pratiche cerniere che garantiscono una fantastica protezione per la polvere e gli acari.

Come organizzare l’armadio e la valigia con Think Space

Come si può capire, organizzare l’armadio e ordinarlo è possibile, basta avere la corretta strategia e soprattutto i giusti alleati. Per organizzare l’armadio è bene seguire tre punti fondamentali:

Dividere lo spazio interno servendosi di tutte le tipologie di organizer, compresi quelli per le scarpe, che sono fondamentali per mantenere una perfetta igiene degli spazi presenti. Sfruttare l’altezza dell’armadio può essere una buona soluzione, utilizzando comodissime grucce salvaspazio.

Sfruttare tutto lo spazio nei cassetti: servendosi dell’aiuto di praticissimi divisori, i vostri cassetti potranno rimanere sempre ordinati, senza rischiare di mettere sottosopra cercando la coppia di un calzino.

Un bel pomeriggio trascorso a sistemare l’armadio, inizia sempre con un bel decluttering. Selezionate solo gli abiti e accessori che volete tenere e gli altri, quelli che non metterete più, potrete comodamente venderli online oppure donarli a qualche associazione.

Prima di partire, si cerca sempre di assicurarsi di aver preso tutto il necessario, ma per fare ciò, è necessario avere una visione ordinata di tutto quello che abbiamo messo in valigia. Per questo motivo alcuni suggerimenti per organizzare la tua valigia al meglio:

Organizer valigia: questi kit rendono la valigia pratica e funzionale, garantendo ai vostri capi di mantenere la stiratura per tutta la durata del viaggio. Con questo kit potrete facilmente sapere sempre dove si trovano le vostre cose, senza passare ore a cercarle nel marasma di una valigia poco organizzata. Non esagerare: prepara con anticipo il bagaglio, conta i giorni di viaggio effettivi, e porta strettamente il necessario.

Con queste due accortezze, la vostra valigia sarà sempre ordinata e senza rischi di dimenticare qualcosa, perché grazie al vostro kit, se mancherà qualcosa vi salterà subito all’occhio.