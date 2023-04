A Mondovì si presenta il diario di don Giuseppe Marabotto, prete partigiano

Dalle pagine del volume:

"Perché ho fatto il partigiano? Fino al 1943 non mi interessavo di politica. Alla caduta di Mussolini, come tanti, espirai con sollievo sperando in tempi migliori. Mi tolsero dall’inerzia i tragici avvenimenti di Boves. Una scin­tilla di quell’incendio scese nel mio cuore e vi accese una fiamma. Decisi che avrei dedicato ogni energia a ostacolare in tutti i modi l’opera nefasta dei nazifascisti: essere partigiano".

Il libro, pubblicato la prima volta nel 1953, e prodotto oggi dalla casa editrice Baima Ronchetti, é una raccolta di storie di partigiani e di figure clericali legate alla vita dell'autore ed alla vicenda resistenziale.

Marabotto nacque nel 1905 e fu parroco e insegnante a Cesana in Val Susa.

Nel 1943 fonda la Banda Chabod attribuendosi il nome di battaglia di "Tevere 3". Costruisce intorno a sé un nucleo di staffette che organizza come trasportatrici di armi e di messaggi per i partigiani delle Valli Sangone e Chisone, in una efficace rete di controspionaggio.

Venne torturato a seguito della cattura avvenuta il 26 giugno 1944 e trasferito a Torino dove vive in prigionia in diversi luoghi storici in cui i nazifascisti organizzavano i propri spazi per i prigionieri: via Asti, la Caserma Cernaia, l'Albergo Nazionale, la Questura.

Subí un processo sommario davanti al tribunale fascista e venne condannato alla pena capitale.

Dal braccio della morte continua clandestinamente, grazie alla propria incrollabile fede, a distribuire messaggi per i partigiani, con il nome di battaglia di "Ramon".

Nelle proprie memorie parla di tanti preti, parroci, vescovi che diedero letteralmente la vita per la causa della Resistenza: da don Pollaiolo a don Ricceri, da don Salassa a don Giovanni Dadone, parroco di Murazzano e in seguito vescovo di Fossano, del quale Marabotto era coetaneo e che é ricordato per il suo straordinario coraggio ed eroismo.

Nel libro don Marabotto si sofferma pure su due preti deportati a Dachau: don Girotti di Alba, che qui morì di stenti, e don Dalmasso, che ebbe la ventura di ritornare nella sua Cuneo.

L'evento, ad ingresso gratuito presso la Sala Scime a Mondovî, é presentato dal professor Stefano Cassarino di ANPI e da Franco Chittolina di Apice Europa, con la preziosa testimonianza di Franco Daghino, già allievo di don Marabotto. Ha il patrocinio della Città di Mondovì e la collaborazione della fondazione Donat Cattin.

Appuntamento per venerdì 21 aprile alle ore 17,30.