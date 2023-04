“Intorno alla Chitarra” presenta ad Alba “Cantata per uno” con Valentina Diana e Enrico Negro

Venerdì 28 aprile 2023 la rassegna “Intorno alla Chitarra” presenta: “Cantata per uno” con Valentina Diana, voce recitante-canto e Enrico Negro, chitarra acustica, loop station e canto, alle ore 21, nel Coro della Maddalena.

“Cantata per uno” è un reading-concerto che gravita tematicamente intorno al poema in prosa di Valentina Diana (Giulio Perrone Editore, 2022), che ne è autrice e interprete, nel quale l’amore per “uno” è declinato in forma di distanza, nostalgia e attesa.

A partire da questo materiale letterario il duo ha strutturato una “schermaglia” dove la chitarra di Enrico Negro crea una dimensione, uno spazio sonoro, che offre una cassa di risonanza in cui “uno”, fuori dalle parole, può manifestarsi. Il discorso verbale e quello sonoro si intersecano in modo polifonico.

Le musiche scelte vanno da Sting a Bach, da Claude Debussy a Carlo Mosso, alle composizioni originali di Enrico Negro, in un percorso emotivo illuminato dalla luce fioca delle candele a led.

I prossimi concerti saranno: 5 maggio “Colonna Sonora” (Simona Colonna voce e violoncello), 12 maggio “Forme” (Mario Cosco e Ignazio Viola chitarre classiche), 19 maggio “Recital” (Emanuele Buono chitarra classica).

Alcune serate verranno aperte da una breve esibizione di alcuni tra i migliori allievi di chitarra del Civico Istituto Musicale L. Rocca di Alba.





La sedicesima edizione della rassegna è presentata dall’ASAMIMUS - Associazione Amici dell’Istituto Musicale di Alba in collaborazione con il Comune di Alba ed il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” sotto la direzione artistica del Maestro Ignazio Viola.

Chiesa della Maddalena di Alba via Vittorio Emanuele II.

Ingresso € 5 Tessera associativa - Gratis per i minorenni