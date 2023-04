L’assemblea di Banca Territori del Monviso torna in presenza il 19 maggio

Torna in presenza l’Assemblea dei Soci di Banca Territori del Monviso, il 19 maggio alle 17:30, presso il Ristorante Lago dei Salici di Caramagna Piemonte.

L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere, in cui verranno discussi e deliberati i dati del Bilancio 2022 e altri punti all’ordine del giorno.

Come da tradizione, alle ore 20, le sale del ristorante accoglieranno i Soci per la cena sociale.

A seguire è stata organizzata una festa per tutti i ragazzi del territorio: dalle ore 23 la tensostruttura nel parco ospiterà il Dj set di Don Paolo e Marco Cata. A tutti i partecipanti BTM offrirà la prima consumazione e l’evento è aperto a tutti i giovani soci/clienti della Banca e ai loro amici. “E’ la prima volta che organizziamo un evento dedicato ai ragazzi del Territorio – commenta il Direttore Generale Luca Murazzano – e abbiamo pensato fosse importante farlo: la nostra compagine sociale conta infatti più di 2.000 giovani soci con meno di 30 anni e oltre 1.100 soci tra i 30 e i 40 anni. Per tutti loro, e per tutti i giovani clienti non ancora soci, BTM si propone come punto di riferimento per costruire insieme il nostro futuro”. Per maggiori informazioni, per tutta la documentazione inerente all’ordine del giorno assembleare, così come per iscriversi alla cena e per informazioni sull’evento musicale rivolgersi alla Banca Territori del Monviso presso la sede o le 19 filiali sul territorio.