Villanova: una giornata ecologica per la lista di Pianetta

Una giornata ecologica per rendere Villanova più bella e pulita: i componenti della lista civica “Per Villanova” del candidato sindaco Michele Pianetta hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona, promuovendo un momento di sensibilizzazione sui temi cruciali della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 aprile, con ritrovo alle ore 15 in piazza Filippi e ‘dislocazione’ dei partecipanti sia nel concentrico, sia nelle diverse frazioni: «Nel programma elettorale che abbiamo fatto recapitare nei giorni scorsi a tutti i villanovesi - sottolinea Pianetta - compaiono alcune parole chiave quali passione, competenza, condivisione e coraggio. Proprio partendo dalla passione, che significa anzitutto sentirsi parte della ‘Villanova che vogliamo’, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una giornata ecologica aperta a cittadini ed associazioni. Crediamo in una comunità capace di guardare all’ambiente in maniera rispettosa e di lavorare con convinzione alla conservazione e valorizzazione delle risorse naturali».

Al termine della giornata ecologica, i partecipanti sono attesi in Cascina Ellena, nello spazio adiacente alla biblioteca civica “Gallo Orsi”, per una merenda tutti insieme che faccia comunità e, al tempo stesso, serva da ringraziamento.

Oltre alla giornata ecologica, la lista “Per Villanova” comincia, in queste ore, gli appuntamenti nelle frazioni e nei rioni per presentare le proprie proposte programmatiche. Si inizia mercoledì 19 aprile, alle ore 21, in frazione Merlo di Mondovì presso il Nido del Merlo e si prosegue giovedì 20 aprile, alle ore 21, in frazione Eula nella Sala del Circolo: «Diamo particolare importanza agli incontri nelle diverse zone di Villanova - conclude Pianetta - perché soltanto dall’ascolto e dal dialogo è possibile costruire una comunità rivolta al futuro. Nello specifico, pensiamo che sia fondamentale valorizzare le frazioni con le singole particolarità, che rappresentano indubbiamente un valore aggiunto per il nostro territorio».

Per proposte di incontro e suggerimenti, la lista civica “Per Villanova” è a disposizione tramite l’e-mail info@pervillanova.it oppure attraverso i profili Facebook ed Instagram, che presentano aggiornamenti quotidiani sulle diverse iniziative.