Saluzzo, gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira protagonisti a "Conoscere la Borsa"

Il 14 aprile scorso si è tenuta la premiazione dei vincitori del progetto “Conoscere la Borsa”, promosso da anni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Anche quest’anno sono stati protagonisti gli studenti del Denina-Pellico-Rivoira e i loro referenti, i docenti Margherita Dotta, Laura Fina, Lidia Ricchiardi, Luigi Chiappero e Silvana Battisti.

Nei cento giorni di durata del progetto si sono alternati in vetta alla classifica, complici gli andamenti altalenanti dei mercati, diversi team. Vincitore dell’istituto è stato il team “GAAS” (composto da Samuele Blencio, Grazia Marchisio, Arianna Levrone e Alice Garza della classe 4 A SIA accompagnati dalla loro insegnante di Economia aziendale, prof.ssa Margherita Dotta), che dopo essere rimasto in vetta fino a qualche giorno prima della chiusura del "game", ha ceduto lo scettro a studenti siciliani.

Durante la premiazione tenutasi al cinema Monviso di Cuneo Oscar Farinetti, noto imprenditore e fondatore di Eataly, ha coinvolto tutti in una lectio magistralis dal titolo “E’ nata prima la gallina… forse. Due riflessioni sulla sostenibilità e l’economia”. Commenta la professor Ricchiardi: “Con il solito entusiasmo e ironia (che è poi il sorriso dell’intelligenza), Farinetti ha indicato ai ragazzi quali sono le 10 regole da tenere in considerazione per un domani da giovani imprenditori. Il denominatore comune è la fiducia nel futuro: è fondamentale restare giovani, stare ad ascoltare gli altri e fare gruppo, stare insieme. Ha esortato il giovane pubblico ad abbandonare la lamentela tipica dei pigri e a riscoprire l’Italia con la sua ricchezza: ha ripetuto l’ormai noto motto 'pensare locale e agire globale' come grande strategia di marketing. Studiare il nostro Paese e venderlo al mondo è una delle sue più preziose ricette per il futuro. L’ora con Farinetti è trascorsa veloce e gli studenti sono stati catturati da tanto entusiasmo e passione per il Made in Italy. 'Never, ever give up!' Un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e a Claudio Alberto, referente del progetto. Al prossimo anno”.