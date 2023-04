Saluzzo: inaugurato l’Ufficio di Prossimità, al primo piano di Palazzo Italia

A Saluzzo è stato inaugurato ieri, martedì 18 aprile, l’Ufficio di Prossimità, situato a Palazzo Italia, al primo piano dei Servizi alla persona, in piazza Cavour.

"Lo sportello permetterà ai cittadini, in modo particolare alle "fasce deboli" di avere un unico punto di riferimento e di sostegno, nel proprio territorio, nel quale ricevere orientamento, informazione, consulenza e modulistica, per poter fruire dei servizi della Giustizia - spiega l’assessore alle Politiche Socio-Sanitarie Fiammetta Rosso -. Eviterà loro di doversi rivolgere a più interlocutori e spostarsi in altre città. Anziché andare a Cuneo, magari con una documentazione non completa e senza la necessaria informazione, potrà contare su un accompagnamento nello sbrigare determinati procedimenti, in particolare riferiti ad istituti di protezione giuridica previsti dalla legge (Tutele, Tutele minori e Amministrazioni di sostegno) e in materia di volontaria giurisdizione, dove non è previsto il supporto obbligatorio di un avvocato. Snellendo in questo modo l'iter della pratica e l'afflusso agli uffici del Tribunale".

L’ufficio di Prossimità saluzzese è stato attivato in collaborazione con il Comune, il Consorzio Monviso Solidale e il Tribunale di Cuneo.

Cosa offre? Tra i servizi l’inoltro delle pratiche sull’amministrazione di sostegno, l’autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio per i minori; la trasmissione di istanze al giudice tutelare o la trasmissione delle pratiche per la nomina di un curatore speciale. I cittadini verranno inoltre aiutati nella compilazione della modulistica richiesta dal tribunale di riferimento e informati per l’avvio di procedimenti davanti al Tribunale in materia tutelare.

l progetto Ufficio di prossimità, promosso dal Ministero della Giustizia, va incontro a due esigenze nell’obiettivo di una “giustizia più vicina” ai cittadini. Da un lato il Tribunale, che grazie al coinvolgimento di Enti locali e supporti informatici, trova luoghi dove de- localizzare i punti di accesso alla giustizia sul territorio, avvicinando cittadino e uffici del sistema giudiziario. Dall’altro i servizi del territorio, volontariato compreso, che necessitano di un luogo per favorire questa vicinanza con servizi integratisoprattutto in aiuto a che si trova in situazioni di fragilità.

"E’ una occasione per strutturare pratiche di collaborazione tra il Comune, Consorzio e terzo settore anche per mettere in campo efficaci politiche di prevenzione del disagio"- aggiunge l’assessora.

L’ufficio di prossimità di Saluzzo, sarà aperto a breve nella giornata del mercoledì mattina e, in seguito su appuntamento. Due le postazioni, gestite da Christian Marino assistente sociale del Consorzio Monviso Solidale e dalla dottoressa Monica Traversa del Comune di Saluzzo.

L’inaugurazione del nuovo sportello è stato preceduto dal convegno “Il territorio a supporto delle fasce deboli” che, dopo il saluti istituzionali e l’illustrazione del progetto, ha portato il focus proprio sul tema delle fragilità nel territorio, dei bisogni e delle sinergie necessarie per la risposta ad essi.

Sono intervenuti il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, Fiammetta Rosso - Assessore alle Politiche Socio-Sanitarie, Erminia Garofalo - Vicedirettore della Direzione della Giunta Regionale, Gianpiero Piola - Presidente del Consorzio Monviso Solidale, Alessandro Ferrero - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Sul progetto “Uffici di Prossimità: Silvia Casarino - Consigliere Corte d’Appello di Torino Referente di Progetto per il Distretto, Paolo Demarchi Presidente del Tribunale di Cuneo, Monica Menini - Raggruppamento temporaneo d’imprese KPMG-MAAT-CO.GRUPPO.

A parlare di “fragilità e territorio” : Gabriele Ghigo - Direttore del Distretto Sanitario di Saluzzo ASL CN 1, Enrico Giraudo - Direttore Generale del Consorzio Monviso Solidale, Massimo Perrone - Direttore Generale della Residenza Tapparelli, Tiziana Drago - Presidente dell’Associazione AVASS Caritas Diocesana.