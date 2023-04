Bocce: Targa d'Oro, ad Alassio l'Auxilium Saluzzo si impone per il secondo anno consecutivo nella categoria Junior

Ancora il settore giovanile dell’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo ad essere protagonista in questo fine settimana.

Per la specialità volo, ad Alassio, si è disputata la Targa d’Oro, giunta alla 70 esima edizione. Nella Targa Junior a coppie, riservata agli under 15, per il secondo anno consecutivo a salire sul gradino più alto, è il team Auxilium con Nicolò Buniva ed Alessio Cagliero che in finale hanno avuto la meglio per 13 a 11 contro Christian Barbero e Gioele Miretti dell’Enviese.

Per la Targa Rosa, eliminata nei quarti di finale la coppia Paola Torasso ed Arianna Falletti, contro le svizzere Borgognon e Rod, mentre negli ottavi erano costrette a lasciare la competizione Laura Trova ed Alessia Costanzo.

Nel torneo notturno a coppie Memorial “Silvio Gaschino” in programma alla Bocciofila Chierese, eliminati negli incontri di recupero Loris Castellino e Federico Gasco ed Eros Bertini e Marco Capello.

Sabato 22 aprile ritorna il campionato del volo di Serie A con l’Auxilium impegnata in casa contro la Marenese.

Per la specialità petanque, nella serie A maschile sconfitta per 4 a 18 dell’Auxilium contro San Giacomo di Imperia; sabato 22 aprile incontro casalingo contro Vita Nova Savigliano, mentre nella Serie A femminile, pareggio per 9 a 9 contro il Dlf Ventimiglia. Prossimo turno il 7 maggio contro Gsp Ventimiglia.Domenica 23 aprile, a Saluzzo, inizia il campionato di società juniores,con il team saluzzese impegnato contro Vita Nova Savigliano.