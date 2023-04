Ninni Sacco Botto alla maratona di Boston, completato il circuito delle "Majors"

Boston, lunedì 17 aprile. Alla classica maratona di Boston 30.266 iscritti, di cui 244 italiani: doppia soddisfazione per Ninni Sacco Botto, Sf60 master della Dragonero di Dronero.

Conclude la sua 56^ maratona in 4.16.50 (02:00:44 il tempo a metà gara), sesta ed ultima delle Majors, le sei più famose al mondo, per cui è stato anche coniato uno speciale medagliere.

"Ho cominciato con la maratona di Berlino nel 2014" -" spiega Ninni, e aggiunge: "Tokyo nel 2017, Chicago 2018 , New York2019 , Londra 2022. Oggi, ho concluso la sesta, con Boston. Tutte in 9anni, con il covid in mezzo».

