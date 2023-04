Si ispira a Barella e tifa Milan: l'albese Tommaso Di Marco prova a farsi largo nel calcio dei grandi

Prende forma la carriera di Tommaso Di Marco, giovane centrocampista nato ad Alba in forza alla Virtus Villafranca, formazione brindisina che milita (e lotta per i playoff) nel girone C di Serie C.

Di Marco è un classe 2003, cresciuto nel settore giovanile del Torino dopo avere mosso i primi passi nell'Albese. Sta provando a farsi largo nel calcio dei grandi e la sua prima esperienza in un campionato professionistico lascia ben sperare con 25 presenze già messe a referto ed un buon rendimento generale.

Tra gli obiettivi a breve termine ci sono senza dubbio i playoff con la sua squadra, ancora alla portata, mentre in prospettiva futura punta ad un ulteriore step di crescita, magari convincendo il Torino a dargli la possibilità di disputare un ritiro con la prima squadra granata.

Il momento del Villafranca non è dei migliori (tre sconfitte di fila, la prima delle quali contro il Pescara di Zeman): domenica prossima l'ultima partita di regular season sul campo della Viterbese.

Tommaso Di Marco: "E' un momento particolare dopo queste tre sconfitte in campionato, domenica possiamo rifarci a Viterbo. Daremo il tutto per tutto per provare ad entrare nei playoff. Sono soddisfatto di questa stagione a livello personale. Ho raggiunto 25 presenze e mi sono ben integrato nel gruppo, composto da tanti giovani. Un percorso che, sinora, mi rende felice. Sono una classica mezzala box to box, mi piace sia difendere che attaccare. Mi ispiro a Barella anche se come fede calcistica sono milanista. Come tutti i calciatori giovani lavoro per arrivare più in alto possibile. Qui mi trovo bene, vedremo se ci saranno proposte interessanti su cui ragionare. In quest'ottica i playoff possono essere una bella vetrina per me. Voglio migliorare in zona gol e mi piacerebbe molto fare un ritiro con il Torino."