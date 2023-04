Volley A1F, playoff Challenge. Cuneo al capolinea: Firenze passeggia 3-0 ed elimina le Gatte

Finisce qui. Firenze si aggiudica anche gara-2 della fase preliminare dei playoff Challenge ed elimina Cuneo dalla corsa verso l'Europa.

Termina con un severo 0-3 (16-25/20-25/ ) l'annus horribilis della Cuneo Granda S.Bernardo, che manda in archivio la stagione più complicata da quando la società oggi presieduta da Patrizio Bianco ed Emilio Manini è in serie A.

Non c'è stata storia: Firenze ha passeggiato in tutti e tre i set con qualche lampo isolato delle ragazze di Bellano: troppo poco per pensare di ribaltare il risultato.

IN CAMPO. Massimo Bellano manda in campo Signorile in palleggio con Gicquel opposto, schiacciatrici di banda la russa Kutznetsova con l'ungherese Szakmary, al centro la coppia Hall-Cecconello. Il libero è Caravello. Risponde l'allenatore fiorentino Parisi con la regista Malinov in diagonale a Nwakalor, schiacciatrici di bandaHerbots e Van gestel, al centro Alhassan e Graziani, libero Panetoni.

LA PARTITA

Nel primo set le squadre si studiano vicendevolmente fino al primo break cuneese propiziato dall'attacco vincente di Kutznetsova (6-4), ma Firenze recupera e supera le avversarie 6-8 con l'ace di Herbots. Cuneo pareggia i conti col muro di Hall (8-8), ma arrivano due battute punto consecutive di Graziani che riportano il Bisonte avanti 8-11. Il servizio è l'arma in più delle toscane: un'altra battuta velenosa di Nwakalor permette alla stessa opposto di rigiocare il mani e fuori che costringe Bellano al time out sul punteggio di 9-13. Anche Cuneo risponde finalmente dai 9 metri: tocca a Szakmary mettere in difficoltà la ricezione avversaria e Kutznetsova mette giù la palla del -1 ((12-13). Gap ricucito? manco per idea: la russa è fermata due volte a muro, Gicquel mette fuori una palla e Firenze scappa ancora 12-17. Ultimo time out di Bellano che inserisce anche Klein Lankhorst in palleggio, ma la musica non cambia: Kutznetsova subisce l'ennesimo muro e lascia il posto a Drews sul 13-21, mentre a chiudere ci pensa Nwakalor (16-25) che in pratica si porta il set a casa da sola con il suo 78% di positività in attacco.

Bellano riparte nel secondo set richiamando in campo Signorile in palleggio e lasciando Drews al posto di Kutznetsova, ma è ancora Firenze a scappare 2-5 con l'attacco di Herbots. Il muro di Hall riporta sotto le Gatte (5-6) che pareggiano e mettono la freccia, 9-7, nel turno in battuta di Gicquel grazie a due punti consecutivi messi a terra da Szakhmary. Pareggio e sorpasso fiorentino (15-13) con un muro di Alhassan e due attacchi di Herbots che inducono Bellano a fermare il gioco. Il tecnico piemontese cambia la diagonale palleggiatore-opposto chiamando in campo Klein Lankhorst e Diop, ma è ancora Firenze a far punti con l'ennesimo colpo vincente di Nwakalor (16-19) affondando poi il colpo dalla linea dei 9 metri firmando il 18-22. Diop è fermata a muro (18-23), Bellano richiama in campo le due titolari e Gicquel recupera subito un break (20-23), ma Alhassan porta Il Bisonte al set ball che chiude, 20-25, su un errore della francese di Cuneo.

Cuneo ancora con Drews in campo nel terzo set. Firenze scappa 4-7 ed arriva il time out di Bellano, ma il punto di Herbots incrementa il vantaggio toscano sull'8-12, poi arriva l'8-14 con un'invasione del muro cuneese. Entra Caruso per Hall tra le biancorosse, che provano una difficile rimonta. Gicquel firma il -2 (14-16), ma un muro, il mani e fuori ed un attacco di Nwakalor su Drews nel turno in battuta di Herbots spengono le speranze di Cuneo di riaprire il match: 14-20. Le Gatte giocano le loro ultime carte e si portano a -2 (19-21) con l'attacco di Drews, Parisi chiama time out, le sue ragazze riordinano le idee e vanno a vincere 21-25con l'attacco dalla seconda linea di Nwakalor.