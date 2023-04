Volley maschile A3: via ai quarti di finale playoff, Savigliano a Catania per fare la storia

Con ancora nella mente le immagini di un PalaSanGiorgio festante e stracolmo dopo la rimonta incredibile contro il Moyashi Garlasco di domenica sera, il Monge-Gerbaudo Savigliano è pronto ad imbarcarsi per la più lunga trasferta della sua storia cinquantenaria.

Questa sera alle 20.30 è infatti in programma gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca, che vedrà i biancoblu impegnati sul campo del Farmitalia Catania.

L’avversario. Con 57 punti al termine del Girone Blu, concluso al secondo posto, il Farmitalia Catania (anche noto come Farmitalia Saturnia) è stata la quarta miglior squadra dell’intera Serie A3 Credem Banca. A lungo in testa al proprio raggruppamento, gli uomini di coach Kantor hanno sciupato il successo finale proprio all’ultimo atto, quando sono stati superati 3-0 nello scontro diretto contro Ortona, vincitrice del girone. Negli ottavi di finale, però, i siciliani si sono ritrovati, dimostrando tutte le loro qualità: il doppio 3-0 rifilato al Gruppo Stamplast M2G Green Bari, settimo al termine della regular season, ha infatti consentito ai catanesi di staccare in modo convincente il pass per la fase finale. Squadra dall’ottimo livello tecnico, Farmitalia ha tanti punti di forza. Tra questi, sicuramente il reparto di centrali, composto da Frumuselu e Jeroncic, entrambi in doppia cifra in gara-2 degli ottavi. Con lo schiacciatore Disabato che ha chiuso anzitempo la stagione per infortunio, Kantor ha comunque trovato in Battaglia una banda di sicuro affidamento, a riconferma dell’ampiezza e della qualità del roster etneo.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I ragazzi di Lorenzo Simeon sono carichissimi dopo la vittoria contro Garlasco, certi di aver raggiunto già un traguardo indimenticabile per lo sport saviglianese. Nello spogliatoio, però, c’è ancora tanta voglia di stupire, come conferma coach Lorenzo Simeon: “Siamo orgogliosi di vivere questa trasferta, che è anche la prima volta per questa società contro una compagine dell’altro girone. Detto ciò, però, non andremo sicuramente in Sicilia in gita, ma con la voglia di provare a fare bene, pur con la consapevolezza che avremo di fronte una vera corazzata, costruita per fare il salto di categoria sin da inizio stagione”.

Dove vederla. Come tutte le gare dei playoff della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Farmitalia Catania e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20.30 di stasera, mercoledì 19 aprile al PalaCatania.

Gara-2 sabato 22 a Cavallermaggiore. A differenza degli ottavi di finale, i quarti si giocano al meglio delle tre gare, senza golden set. Dopo la gara-1 di mercoledì, quindi, ci si sposterà al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, dove, sabato 22 aprile alle 20.30, andrà in scena gara-2. La società ha scelto, per l’occasione, di mantenere i prezzi fissi della regular season per tutti: 8 euro per il biglietto intero, 6 euro per il family/special, 5 euro per il ridotto. L’eventuale gara-3 si disputerà, invece, nuovamente in Sicilia, martedì 25 aprile.