Il primario del Pronto Soccorso di Verduno Massimo Perotto: “Idee chiare, ottimismo e fare gruppo per superare le criticità”

Il primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Verduno Massimo Perotto, in carica dal gennaio 2022, trasmette ottimismo, dosa le parole, ascolta le domande. È difficile per lui stare fermo, il telefonino squilla diverse volte, l’adrenalina di una piccola emergenza è ancora nell’aria. “Fin da giovane ho sempre voluto lavorare nell’emergenza, ma non ho ancora capito la mia vera motivazione”, ci confida.

Partiamo allora dalle criticità della sua struttura.

“Sono quelle di tutti i pronto soccorso in Italia, carenze di organico e difficoltà organizzative. Io partirei, invece, da quello che c’è di buono: un gruppo di lavoro valido, affiatato che sa essere collaborativo e trovare le soluzioni. Questo ci ha permesso di salvaguardare l’attività ordinaria senza doverci rivolgere ad aiuti esterni”.

Quali sono i numeri della sua squadra?

“Attualmente ci sono 16 medici, a dicembre 2022 è stato fatto un concorso a cui hanno partecipato tre colleghe, due sono già entrate in servizio a febbraio e una dovrebbe essere operativa a novembre. Si tratta di un fatto positivo, negli ultimi anni i concorsi erano andati deserti. Per coprire l'attività di pronto soccorso e del reparto di medicina d'urgenza ci sono anche 55 infermiere”.

Uno dei suoi capisaldi è la formazione.

“È un motore positivo che cementa il gruppo e che crea interesse anche da fuori. Da gennaio abbiamo creato un piccolo gruppo “Verduno Emergency School”, in cui promuoviamo corsi di formazione con una cadenza mensile. Viene affrontato un tema di medicina d’emergenza anche con esperti di altre realtà regionali. L’approfondimento viene poi registrato e messo su un canale YouTube. Realizziamo, poi, dei veri e propri corsi: il primo è finito qualche giorno fa sulle procedure invasive in emergenza. Abbiamo avuto 35 iscritti, con specializzandi provenienti dalla Liguria e dalla Lombardia”.

Quali sono i numeri di accessi a cui dovete far fronte?

“Nel 2021 ci sono stati 43.000 accessi, nel 2022 oltre 52.000. Per il 2023 viaggiamo a una media di 150 accessi al giorno, se venisse mantenuta questa tendenza dovremmo chiudere sui 55.000 pazienti, con un trend in aumento. Con la riduzione della pressione Covid tendenzialmente si torna all'attività precedente. Per noi è difficile però stimarla perché il pre-Covid era rappresentato dagli ospedali di Alba e Bra che facevano tra i 58 e i 60.000 accessi. Si può dire che l’ospedale nuovo sia partito”.

Torniamo ai punti dolenti: carenza di organico.

“Ci mancano ancora alcune unità, però nello stesso tempo confrontandomi con altre realtà siamo attualmente uno dei pochi pronto soccorso in Piemonte in grado di gestire l'attività senza dover fare affidamento a cooperative esterne. Con il concorso previsto ad aprile spero di poter integrare le unità che ci mancano e arrivare a 20 medici. Abbiamo chiesto di allargare l’organico fino a 23 per poter poi aumentare anche il numero di posti letto in reparto, ma con l’aggiunta di 4 medici sarei soddisfatto”.

A livello organizzativo qual è la situazione?

“C’è stata una riqualificazione delle aree del pronto soccorso, con un abbattimento delle barriere per velocizzare i processi di attività. Sostanzialmente sono stati creati più open space, ridotte le porte tra i vari ambulatori: tutti interventi che consentono in situazioni di urgenza di guadagnare più tempo possibile. Grazie alla Fondazione Alba-Bra Onlus sono stati creati ambienti più colorati e accoglienti. Rimane il problema dei tempi di attesa, che abbiamo cercato di gestire meglio anche con l’aiuto di volontari, ma è un problema strutturale”.

In che senso?

“I dati ci dicono che un 70% degli accessi sono codici verdi e lo scorso anno l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ci ha messo al settimo posto in Italia tra i pronto soccorso utilizzati in maniera inappropriata. Una buona parte della nostra attività o del carico in pronto soccorso non è, quindi, la gestione delle emergenze o delle urgenze, ma delle situazioni che sono quelle che noi chiamiamo differibili. La nostra è per definizione un’attività non programmabile e ad accesso diretto. Possiamo ragionare su delle tendenze: i festivi registrano una netta riduzione degli accessi anche del 20-25%, mentre il lunedì ci può essere un aumento del 30%. Bisognerebbe pensare a un diverso modello di organizzazione nazionale con una maggiore sensibilizzazione dei pazienti”.

Per quanto riguarda la riduzione dei posti letto?

“Ha creato un nuovo problema, quello dei pazienti, destinati al ricovero, che rimangono in attesa del posto letto per un tempo variabile. Negli ultimi dieci anni c’è stata una riduzione dei posti letto a livello nazionale che è andata di pari passo con un aumento delle aspettative di vita e dei pazienti complessi che hanno peggiorato il quadro”.

Una delle sue priorità è stata quella di iniziare un processo di umanizzazione delle cure.

“Dopo dei corsi di due giornate, abbiamo inserito 80 volontari che aiutano le persone che entrano in pronto soccorso, può essere l’anziano in difficoltà per identificare il tipo di codice che gli è stato assegnato o la persona che vuole prendere qualcosa alle macchinette. Il loro controllo è prezioso anche nell’ingresso o uscita delle ambulanze; a volte una macchina parcheggiata nel posto sbagliato, può bloccare tutto. Ci sono dei momenti di emergenza in cui entrano dalle 12 alle 15 ambulanze. Questi volontari, che lavorano su turni di 4 ore, possono essere un sostegno per i pazienti e i loro familiari che spesso sono molto preoccupati o in ansia”.

Cosa le piace di più nel suo lavoro?

“Per me è stimolante il fatto che non hai dei veri e propri confini, nel senso che la medicina d'urgenza, per definizione, è trasversale a 360°: il paziente che entra in pronto soccorso può avere qualunque problema di salute che riguarda ogni organo. Il nostro compito, nell’emergenza, è stabilizzare i pazienti nelle prime ore, riconoscere la patologia e mettere in atto quelle che sono le strategie per bloccarne un eventuale peggioramento. Nell'ambito invece delle situazioni non urgenti ti trovi ad affrontare qualunque tipo di problema, ultimamente anche problematiche sociali”.

Di che tipo?

“Ci sono pazienti che hanno problematiche con anziani in casa che non riescono più a gestire o che hanno problemi economici. Bisogna avere sempre di più un’attenzione alle necessità psicologiche delle persone”.

Come è il rapporto con i pazienti?

“Spesso non è facile, il paziente ha delle aspettative molto elevate e giustamente coglie il proprio bisogno di salute come prioritario: se questo è condito da un'ansia indotta dai media e da Internet può nascere una situazione esplosiva. Hanno tutti bisogno di risposte immediate e non riescono ad aspettare 3-4 ore o il tempo necessario degli approfondimenti clinici. Per fortuna riceviamo anche lettere di ringraziamento e attestati di stima. Pochi giorni fa è passata a ringraziarmi una ragazza giovane che era stata in arresto cardiaco: questi episodi ti danno la spinta ad andare avanti”

Ai giovani medici che si sente di dire in questo momento storico?

“Di essere ottimisti, che i momenti difficili passano e sono un’opportunità. Aspettiamo dei cambiamenti che non dipendono soltanto da noi, ma dagli organi centrali nazionali perché la situazione dei pronto soccorso è uguale dappertutto. Li vedo molto motivati, per cui se riusciamo a creare un ambiente positivo, almeno qui a Verduno c’è la possibilità di fare bene”.