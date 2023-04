Lorenzo Bongiovanni, il compositore che dona pianoforti per avvicinare le persone alla musica [VIDEO]

Portare la delicatezza della musica in mezzo alle persone, in luoghi non convenzionali.

Un piccolo momento di meraviglia, ecco l'effetto che genera l'iniziativa promossa dal musicisa e compositore villanovese Lorenzo Bongiovanni che, negli scorsi giorni (leggi qui), ha donato un pianoforte alla comunità, utilizzabile da tutti.

Una persona si siede e inizia a suonare, qualcuno si gira incuriosito, altri si fermano e applaudono.

Il pianoforte è stato posizionato nell'area commerciale dell'Annunziata dove le note possano risuonare tra chi lavora, chi è di fretta e chi decide di prendersi una pausa. E' già il secondo nel Monregalese (il primo dal 2019 è in piazza Maggiore a Mondovì, ndr), ma il sogno di Bongiovanni sarebbe quello di poter collaborare con le associazioni locali delle varie zone della Granda per poter installare un pianoforte anche in centri come Saluzzo, Cuneo, Fossano e qualunque altra Città della provincia che mostri interesse.

"L'obiettivo - racconta Bongiovanni - è quello di far avvicinare le persone alla musica. Un modo per ascoltare le note e se stessi. A Piazza sono numerose le persone, soprattutto bambini, che si fermano e passano qualche minuto al pianoforte. Sarebbe bello poter replicare l'iniziativa anche in altre città".

Non conta essere capaci o bravi a suonare, l'unico requisito è quello di essere pronti a emozionarsi.

C'è tanta passione nelle parole di Lorenzo Bongiovanni, che fin da bambino ha scoperto il suo amore per la musica, diventato poi la sua professione.

"La musica - dice - è un dialogo ed è quello che cerco di fare con il lavoro: raccontare le persone con le mie note".

Bongiovanni, infatti, è specializzato nella creazione di "ritratti musicali": compone melodie ispirate alle storie e ai racconti delle persone, come ha mostrato al numeroso pubblico che ha partecipato al concerto, organizzato dalla Corale villanovese, nell'antica chiesa di Santa Caterina (leggi qui).

"Ai giovani - afferma - vorrei dire di inseguire i loro sogni: formatevi, studiate e inseguite la vostra strada".