Cuneo: davanti alla Prefettura la manifestazione contro la conversione del Decreto Cutro

Si è tenuta martedì 18 aprile verso le 18 davanti alla Prefettura di Cuneo la manifestazione – promossa dalle cooperative e dalle associazioni del progetto Sistema di Accoglienza e Integrazione - di protesta contro gli emendamenti di conversione del Decreto Cutro.



“Il testo che sta per essere approvato condurrà ad un peggioramento della condizione dei migranti, e a un conseguente impatto negativo non solo sui territori, ma anche e soprattutto sul rispetto dell’essere umano in quanto tale – hanno detto i manifestanti - . E’ evidente l’intenzione di smantellare il sistema pubblico di accoglienza gestito dagli enti locali, dato il mancato accesso dei richiedenti asilo nel sistema Sai separando così l’accoglienza dall’integrazione e alimentando nel tempo, così come già successo con il decreto sicurezza le tensioni e l’insofferenza sociale”.



I manifestanti – oltre un centinaio di persone – hanno consegnato un appello al Prefetto Triolo, particolarmente attenta e impegnata sul tema.