Dogliani vista da una "big bench": il poster-omaggio degli alunni della primaria alle panchine giganti

Si tratta del primo convegno organizzato dalla Fondazione Big Bench Community Project Ets riservato ai promotori delle 286 panchine giganti già installate e delle numerose in fase di realizzazione: un’occasione importante per fare il punto della situazione, per ribadire la finalità del progetto e per creare una rete di collaborazione tra i vari promotori italiani e stranieri che hanno creduto nella Fondazione.

Relatore principale, Chris Bangle, ideatore del progetto e delle Big Bench, che accoglierà i promotori in arrivo da Italia ed Europa (Piemonte, Veneto, Puglia, Sicilia, Spagna, Germania, Scozia) per presentare le case history delle loro panchine. Ospite della giornata Emilio Casalini, scrittore e giornalista (presentatore del programma Generazione Bellezza di RAI3, che ha recentemente dedicato una puntata proprio alle Big Bench), che modererà la discussione su turismo, arte e territorio insieme a Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Azienda Turistica Locale di Cuneo e i tour operator che hanno aderito al progetto BBCP ON TOUR. Saranno presenti le autorità locali, i rappresentanti del Ministero del Turismo. Durante il convegno verrà anche presentato il progetto BBCP Art Challenge, una nuova sfida per gli artisti che vorranno ispirarsi alle panchine, con la partecipazione di Aleksa Bracic, artista e membro della giuria BBCP Art Challenge.

La Fondazione Big Bench, in occasione delle varie attività in programma, ha anche lanciato una campagna di sostegno https://www.produzionidalbasso.com/project/finanzia-il-futuro-di-bbcp-e-partecipa-alla-prima-festa-della-fondazione-a-dogliani-1/ , finalizzata a sostenere la Fondazione stessa, attraverso la quale si può ottenere una ricompensa da collezionare: bottiglie di vino Dogliani numerate (serie limitata) e poster dell’evento.