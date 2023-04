Dronero piange la morte di Stefanino Aimar, uno dei membri della lista Astesano

Aveva 63 anni Stefanino Aimar e sono in molti a Dronero rattristati per la sua morte. Dai modi semplici e dotato di grande cuore, era una di quelle persone su cui poter davvero contare.



Il decesso ieri mattina, mercoledì 19 aprile, all’ospedale A. Carle di Confreria, dopo quasi un anno di ricoveri e riabilitazione in varie strutture anche fuori Regione, a seguito di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito lo scorso giugno.



Dopo aver per molto tempo aiutato la sorella Teresa, ex titolare di una lavanderia, da dieci anni lavorava presso il C.A.R. (Centro Artigiano Revisioni) di Bernezzo. Appassionato di bocce, aveva ricoperto il ruolo di arbitro oltre ad essere stato membro attivo all’interno del direttivo della Bocciofila di Dronero.



Il desiderio di impegno nei confronti della comunità, ma soprattutto quel forte credo che è soltanto nell’agire che si possono cambiare le cose, lo aveva spinto a candidarsi nella lista Astesano durante le ultime elezioni.



“Era davvero una brava persona Stefanino, affidabile, corretta e gentile” - ci tiene a queste parole il primo cittadino Mauro Astesano - “Ricordo il suo entusiasmo durante la campagna elettorale, la sua gioia nello scoprire che avevamo vinto e la sua grande voglia di fare. Lo abbiamo purtroppo avuto poco con noi. Sono veramente dispiaciuto e desidero, a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, mandare un sincero abbraccio alla sorella, al fratello ed alla compagna.”



Stefanino Aimar resterà nel cuore del fratello Giacomino, della sorella Teresa, della compagna Isabella, della zia e di tutti i parenti.



Il funerale, con partenza dall’ospedale A. Carle di Confreria, avrà luogo domani, venerdì 21 aprile, alle ore 14:30 nella Parrocchia di Dronero. I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.