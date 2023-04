Gambasca in corsa al bandoo "distruzione" di Fondazioen CRC

Tra i 19 progetti "in corsa" nella V Edizione del Bando "Distruzione" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, c'è anche il piccolo Comune di Gambasca in Valle Po che propone la riqualificazione di un vecchio muraglione in cemento armato attraverso la realizzazione di un murales con le scuole.

"L'intervento in progetto si trova a pochi passi dalla piazza del paese, in via Saluzzo dove sono presenti alcuni vecchi muraglioni in cemento armato risalenti agli anni ’80 che circondano la bocciofila e il nuovo salone polivalente. Attraverso la realizzazione di alcuni murales con la collaborazione delle scuole, questo contesto può cambiare completamente volto. Sostenendo questo progetto puoi contribuire ad aggiungere un tocco di colore e a rendere più bello il centro del paese!" spiega il Sindaco di Gambasca, Cristiana Nasi.