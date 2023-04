“Giovani Talenti Wannabe” dell’associazione buschese Andirivieni è in corsa per l’assegnazione di un contributo

L’associazione buschese di cohousing agricolo Andirivieni ha redatto un progetto per l’orientamento e il lavoro di giovani far i 18 e i 30 anni, che è stato selezionato tra i migliori 100 a livello nazionale su 578 candidati dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona. Ora, per ottenere il finanziamento della Fondazione occorre raccogliere voti. Chi è interessato può farlo dal sito della Fondazione (in link qui).



“Il progetto - dice l'assessora alle Politiche giovanili Beatrice Aimar - è un’opportunità per i giovani di esprimere i propri talenti ed essere riconosciuti come risorsa dalla comunità”.



Il piano proposto prevede la realizzazione in 4 fasi. La prima fase è di formazione interna all'associazione su temi come l'agricoltura sociale, la gestione di gruppi e il mercato del lavoro. Si passa poi alla realizzazione di un percorso formativo incentrato sullo sviluppo delle competenze relazionali, sul benessere personale e lavorativo. Il percorso sarà guidato da esperti e avrà un forte focus sul tema della sostenibilità. Nella terza fase i partecipanti svolgono un periodo di orientamento esperienziale basato sulla collaborazione con realtà ad impatto sociale della provincia di Cuneo. Nel passo conclusivo le competenze si possono applicare con tirocini in Andiriveni finalizzati all’inclusione lavorativa e il progetto si concluderà con un evento di restituzione dei risultati alla comunità.



Dopo il voto occorre confermarlo dalla email che si ricevere, altrimenti il voto è nullo.