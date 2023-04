I Commedianti Niellesi sul palco del teatro "Vacchetti" di Carrù

Dopo le precedenti recite a Niella Tanaro, Bagnasco, Cuneo, Moncalieri ed altre in programma, la serata di sabato 29 aprile alle 21 , sarà una replica richiesta da più parti, anche in considerazione del consenso ricevuto dal pubblico nelle precedenti apparizioni e dalla premiazione assegnata alla rassegna dialettale conclusasi al teatro Toselli di Cuneo le scorse settimane.

La commedia narra le vicissitudini del dott. Scopetta che, per mascherare le sue tresche amorose, deve anche fingersi sarto per signora; il contorno dei vari personaggi rende la scena allegra e divertente in tre atti per una durata complessiva di circa 90 minuti.

PER INFO E PRENOTAZIONI: FERRERO CLAUDIA 3312986821