Sabato 22 aprile lo sportello itinerante sui servizi digitali fa tappa a Verzuolo

Sabato mattina, 22 aprile, dalle 09:30 alle 12:30 lo sportello itinerante sui servizi digitali lanciato dall’Unione Montana Valle Varaita farà tappa in Municipio a Verzuolo (2° piano, sala pre-Consiglio).

Lo sportello è dedicato ai servizi digitali, rivolto a coloro che vogliono migliorare la propria conoscenza del mondo dell’informatica e dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

Il servizio è completamente gratuito, realizzato in collaborazione con l’associazione Uscire Insieme-Age Italia affiliata all’Acli Cuneo.

Negli orari di apertura dello sportello itinerante sarà possibile apprendere l’utilizzo dei dispositivi informatici,

l’installazione delle applicazioni, la navigazione in internet e l’uso della posta elettronica e della Pec. Ampio spazio verrà dato anche ai social network e ai sistemi di messaggistica istantanea o di videochiamata. Inoltre, verranno fornite informazioni su come accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, compresi i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari come il Fascicolo Sanitario Elettronico e il cambio di medico di base.