“Una sola salute”, il tema dell’incontro nella sala Einaudi della Provincia

Domani mattina, venerdì 21 aprile, presso la Sala Einaudi della Provincia a Cuneo, organizzata dalla scuola Grandis di Cuneo, con la dirigente Milva Rinaudo, è in programma la conferenza "Fare one health” sul tema di grande attualità e dibattito della “salute unica”.

Concetto che le recenti emergenze sanitarie a livello globale, le continue minacce di altre malattie zoonotiche, oltre alla sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, hanno messo a fuoco, mostrando con la necessità di sistemi sanitari resilienti e di un'azione globale.

Il concetto di "One Health" esprime un approccio olistico verso la salute umana, la sanità animale e quella degli ecosistemi, in un rapporto di interconnessione. Una visione in funzione di una sfida condivisa: il raggiungimento della Salute Globale che comporta lo scambio di conoscenze e l’interazione tra medicina umana e veterinaria, biologia e scienze ambientali e discipline correlate.

Interverranno sul tema cui parteciperanno le classi seconde dell’istituto, il professor Stefano Fenoglio dell’ Università di Torino con la relazione “Uomo e Fiumi nell’era del cambiamento climatico”; la dottoressa Daniela Fraire medico veterinario sul tema “One Health il futuro siamo noi” e il dottor Matteo Cottura con “L’agricoltura al servizio dell’ambiente” .

A seguire l’intervento di Giovanni Riccardi guardia faunistico venatoria del comprensorio alpino Cn1 Valle Po e del fotografo Fulvio Beltrando con la relazione “conoscenza e rispetto della fauna selavatica”.