Vie di natura e cultura: proseguono le iniziative al castello di Manta, nella riserva della biosfera del Monviso

A piedi "da castello a castello". Proseguono le iniziative di "Vie di natura e cultura nella riserva della biosfera del Monviso - MaB UNESCO".

Un itinerario tra i boschi che unisce i castelli medievali di Manta e di Saluzzo per raccontare di biodiversità e cambiamenti climatici, attraverso la conoscenza e l’esperienza di guide naturalistiche ambientali.

Il Castello della Manta, all’interno della Riserva della Biosfera del Monviso – Mab UNESCO, tra il Parco del Monviso e la pianura, nelle Terres Monviso, propone un ricco programma di speciali visite tematiche, racconti e incontri.

Si alterneranno ospiti e autori per riflettere su temi legati all’ambiente, alla natura, alla salute, all’identità dei luoghi. Guide naturalistiche accompagneranno i visitatori in camminate culturali intorno al castello, dal giardino per la via della boschina e la via delle mura fino al Ciuchè, e in trekking collinari, con partenza (e ritorno) dal Castello della Manta fino alla Castiglia di Saluzzo o al Castello di Verzuolo.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 23 aprile alle 10 con due speciali accompagnatore, Giorgio e Maurizio Damilano, la cui fama nell’ambito del cammino è considerata la migliore testimonianza per i molteplici benefici che esso produce.

DATE E ORARI

23 APRILE, 14, 21, 27 E 28 MAGGIO, 3 E 4 GIUGNO, 10 SETTEMBRE, 8-22 OTTOBRE, 5-11 NOVEMBRE 2023

10.00 PER TREKKING

14.00 - 15.00 - 16.00 PER BIGLIETTO CON VISITA DEL CASTELLO

BIGLIETTI

Biglietti di ingresso con trekking collinare (tempo stimato 3 ore) e visita guidata del Castello (50 minuti)

Ore 10: trekking collinare e ore 14: visita guidata del Castello

Iscritto FAI € 9,00

Intero (25+) € 20,00

Famiglia: 2 adulti e figli (6-18 anni) € 53,00

Studente (19-25) € 13,00

Bambino (6-18) € 13,00

Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito

Soci National Trust*, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore: € 9,00

Biglietti di ingresso con visita del Castello e camminata culturale (durata 75 minuti)

Iscritto FAI € 6,00

Intero (19+) € 17,00

Famiglia: 2 adulti e figli (6-18 anni) € 44,00

Studente (19-25) € 10,00

Bambino (6-18) € 10,00

Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito

Soci National Trust*, Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, residenti del Comune di Manta, persone con disabilità e accompagnatore: € 6,00