Carcasse di animali nel Parco Safari di Murazzano: prosciolto il titolare

Il tribunale di Cuneo, nei giorni scorsi, ha dichiarato nei confronti di Tiberio Forin, titolare del Parco Safari di Murazzano accusato di aver smaltito illecitamente alcune carcasse di animali, il non doversi procedere. Il giudice ha ritenuto il fatto di lieve entità.

Nell’ottobre 2021, a seguito di alcuni controlli operati nel parco da parte dei carabinieri forestali, volti alla verifica dei registri e dello stato di salute degli animali presenti, le autorità notarono un rialzamento di terra sospetto.

Chiesero al titolare quale tipo di lavori fossero stati effettuati. Forin in quel frangente rispose che erano state smaltite alcune carcasse di animali morti proprio nella struttura, tra cui quella di un dromedario. Da qui, l’accusa mossagli dalla Procura di violazione della legge ambientale, in particolare nella parte in cui è prevista un’attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Per l’imputato il pubblico ministero aveva chiesto come pena il pagamento di 1200 euro di ammenda, cifra che, essendo stato prosciolto, non dovrà pagare.