Furbetti dei rifiuti: traffico illecito tra la Granda e la Turchia. Si indaga su azienda di Pocapaglia

Un totale di 1.500 tonnellate di rifiuti speciali “non pericolosi” di cui 350 tonnellate imbarcati in direzione Turchia. Il tutto avveniva nel gennaio del 2020.



Tonnellate e tonnellate di rifiuti trasportati in sedici container che sulla carta dovevano essere smaltiti come semplice plastica ma che, in realtà, erano rifiuti ben più complicati da smaltire.



Rifiuti da imballaggi mescolati a gommapiuma, tessuti, cavi elettrici, carta, legno, ferro, pneumatici e altri rifiuti organici, che era stata organizzata da due aziende del nord Italia (la Ecohabitat srl di Pocapaglia, oggi in liquidazione, e la società bresciana Felappi recupero materiali srl) con destinazione un impianto di smaltimento dell’Anatolia, di cui non è mai stato documentato il possesso delle necessarie autorizzazioni al trattamento dei rifiuti. Secondo quanto riportato oggi sul Secolo XIX la Procura di Genova starebbe indagando sulle due aziende sopracitate più altre due: la Ocean Sped srl, che si sarebbe occupata del trasferimento via terra fino al porto di Genova, e la Spinelli srl, che proprio per direttiva della Ocean si sarebbe occupata del tratto Pocapaglia-Genova. In totale sono otto le persone indagate.



Ora le quattro aziende citate e gli otto indagati dovranno rispondere nelle sedi competenti e dimostrare la propria innocenza.