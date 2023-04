Incidente stradale, nella prima mattinata di oggi (giovedì 20 aprile), a Morozzo.

Coinvolta un'automobile che, per cause ancora da determinare, è uscita dalla sede stradale di via Bongioanni ed è finita per schiantarsi dentro la macelleria 'Mellano'.

Ferita la donna al volante, tradotta in ospedale in codice giallo.

Sul posto i vigili del fuoco di Morozzo, i carabinieri e l'emergenza sanitaria.