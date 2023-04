Scontro tra due auto a Centallo, una vettura si ribalta e finisce in un canale

Violento scontro tra due auto a Centallo nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile. L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 20 nel comune di Centallo poco dopo le ore 17.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Cuneo con i volontari di Busca per la messa in sicurezza dei mezzi. In loco l’èquipe medica del 118 ha preso in cura i coinvolti nel sinistro di cui al momento non si conoscono generalità, né condizioni.

Una delle due vetture si è ribalta finendo in un canale a fianco della carreggiata poco prima del distributore IP.