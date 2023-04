Cosa sono gli “sweepstake”, o casinò con lotteria

I casinò sweepstake, anche conosciuti come “sweeps cash”, sono particolari piattaforme di gaming online che prevedono sorteggi e lotterie e che permettono ai propri utenti di aggiudicarsi veri premi. Si tratta, insomma, di portali di gioco relativamente differenti rispetto ai tradizionali casinò online e, negli ultimi tempi, questi stanno riscuotendo un successo sempre più notevole anche tra i giocatori del nostro paese.





Una delle principali caratteristiche dei casinò sweepstake è che al loro interno i giocatori possono accedere a tutti i titoli in vetrina mediante gettoni virtuali. Le coin vengono fornite agli utenti quando effettuano semplici task quotidiane o quando questi, baciati dalla fortuna, vincono ad un determinato titolo. Effettuare un login giornaliero, ad esempio, può essere una task valida per ottenere un certo quantitativo di monete.



Giochi disponibili sui casinò sweepstake

I titoli che è possibile giocare sui casinò sweepstake sono, generalmente, gli stessi che è possibile trovare all’interno dei tradizionali portali di gambling online. Le vetrine, infatti, sono costituite principalmente da slot machine e giochi da tavolo, come il blackjack, la roulette e il poker. Alcune piattaforme sweepstake mettono a disposizione una sezione dedicata ai titoli in modalità live, al bingo, ai gratta e vinci o ai giochi della lotteria.





Anche questo tipo di portali, inoltre, mette a disposizione una grande varietà di bonus e promozioni quotidiane che rendono l’esperienza di gioco continuamente stimolante e briosa. L’unica differenza rispetto agli usuali casinò online, dunque, sta proprio nel fatto che qui è possibile utilizzare esclusivamente monete virtuali, le quali possono essere riscattate come omaggi e premi oppure acquistate mediante diversi sistemi di pagamento.



Le monete virtuali sugli sweepstake

Le monete virtuali, o coin, hanno dunque un ruolo decisamente importante all’interno delle piattaforme di gioco sweepstake. Come già detto, infatti, questi particolari casinò non ammettono l’utilizzo di denaro reale. Seguono, insomma, un po’ il funzionamento dei casinò fisici, in cui occorre utilizzare le apposite fiches che possono essere, in un secondo momento, convertite in denaro reale. Esistono diverse modalità con cui i giocatori possono riscuotere monete virtuali.





Come accennato in precedenza, uno dei metodi più semplici per riscuotere un determinato quantitativo di coin virtuali è quello di effettuare il login all’interno della piattaforma. Per ogni accesso, infatti, questo tipo di casinò fornisce un certo numero di monete in modo completamente gratuito. In alternativa, è possibile rispondere a sondaggi, visionare spot pubblicitari o, semplicemente, giocare a determinati titoli all’interno della vetrina di gioco. Moltissime piattaforme sweepstake, inoltre, consentono ai giocatori di giocare ogni giorno alla “ruota della fortuna”, grazie alla quale è possibile vincere una determinata quantità di coin gratuitamente.



Come acquistare coin?

Se, come abbiamo detto, è possibile riscattare monete virtuali semplicemente portando a termine task all’interno del portale di gioco, è anche vero che queste possono essere riscattate acquistandole utilizzando diversi metodi di pagamento. Quasi tutte le piattaforme sweepstake accettano l’utilizzo di portafogli elettronici come Skrill o Paypal. Tutti i trasferimenti elaborati mediante questi sistemi di pagamento possono richiedere tempi d’attesa che arrivano fino a 48 ore.





In alternativa si può scegliere di acquistare le proprie monete virtuali attraverso un bonifico bancario. Scegliendo questa opzione, tuttavia, per portare a termine il trasferimento potrebbe essere necessario attendere dai 3 ai 5 giorni lavorativi. Eventuali ritardi, infatti, dipendono soprattutto dall’istituto bancario di riferimento e dalle sue modalità operative.



Perché scegliere un casinò sweepstake?

Come abbiamo visto, le differenze che distinguono i casinò sweepstake dai tradizionali portali di gambling online sono piuttosto sottili. Eppure questa particolare tipologia di casinò permette di giocare ogni giorno senza la necessità di trasferire fondi, e quindi in modo completamente gratuito. Qualcuno converrà sul fatto che giocare agli sweepstake può essere senza dubbio più divertente e meno “vincolante”, rispetto al gioco d’azzardo con denaro reale.





Scegliere un casinò sweepstake, quindi, rappresenta certamente l’ideale per tutti i giocatori che non vogliono rischiare di perdere soldi nel gioco. Per il momento le piattaforme sweepstake accessibili dall’Italia, tuttavia, si contano ancora sulle dita d'una mano, ma è abbastanza probabile che queste arriveranno presto ad affollare anche le pagine web e le app del nostro paese.