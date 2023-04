Il libro bianco del Bitcoin trovato in MacOS potrebbe essere un buon segno per criptovalute come Ethereum e Dogetti?

Con un'interessante rivelazione, il 5 aprile scorso un post sul blog del tecnologo Andy Baio ha rivelato che il white paper originale del Bitcoin (BTC) è stato incorporato in ogni versione moderna del sistema operativo macOS di Apple. L'industria delle criptovalute è sempre alla ricerca di segnali di rilevanza e importanza, quindi quando si valutano criptovalute come Ethereum (ETH) o Dogetti (DETI) , ci si chiede cosa significhi e se significhi qualcosa.

La ricerca dell'accettazione delle criptovalute da parte del grande pubblico rimane una lotta continua per il settore. Ma la notizia che il white paper di Bitcoin è stato nascosto in bella vista nei sistemi operativi di Apple potrebbe fare da pendolo per il settore. Bitcoin è un nome consolidato, ma per il resto del settore questo potrebbe significare una crescente accettazione? L'inclusione da parte di Apple del white paper di Bitcoin è un segnale positivo per il futuro di Ethereum, una moneta ampiamente utilizzata per la sua fantastica tecnologia blockchain, o di Dogetti (DETI), una nuova criptovaluta basata sui meme che sta raccogliendo attenzione?

Bitcoin trovato in ogni versione moderna del Mac OS di Apple

Il 5 aprile, Andy Baio ha trovato il white paper originale della rete Bitcoin, scritto da Satoshi Nakamoto. Baio ha affermato che una versione PDF del white paper di BTC era inclusa in ogni copia di MacOS dal rilascio di Mojave nel 2018. È stata la più strana e casuale delle scoperte, in quanto Baio stava cercando di riparare la sua stampante e di scansionare un documento utilizzando uno scanner wireless.

Baio ha utilizzato le informazioni per trovare la posizione del file e creare un accesso più facile al white paper per gli altri. Baio ha affermato che il white paper si trovava su tutte le versioni di macOS da Mojave a quella attuale, ma non su quelle precedenti a Mojave. Ha ipotizzato che potrebbe essere stato incluso per scopi di test e non per gli utenti finali.

Cosa significa questo per le criptovalute?

È comprensibile la tentazione di inquadrare questa notizia come un'approvazione del Bitcoin e di altre criptovalute da parte di Apple. Sarebbe un'affermazione sismica dell'importanza delle criptovalute, ma non è necessariamente così. Il white paper su Bitcoin è disponibile online ed è stato ampiamente diffuso per molto tempo. La sua collocazione all'interno di macOS non avrà necessariamente un grande impatto pratico, come ad esempio un'impennata dei prezzi.

Quali sono gli aspetti positivi?

L'inclusione del white paper di Bitcoin da parte di Apple evidenzia comunque un crescente riconoscimento delle criptovalute da parte del mainstream. L'inclusione del white paper di Bitcoin in Apple potrebbe non portare a grandi risultati nell'immediato per gli investitori in criptovalute, ma evidenzia che il loro settore sta prendendo sempre più piede in settori chiave.

In futuro, potremmo vedere criptovalute come Dogetti (DETI) raggiungere un livello simile di accettazione mainstream? È possibile che ciò avvenga con l'aumento della popolarità delle criptovalute. Dogetti (DETI) è una meme coin, una sottocategoria popolare all'interno delle criptovalute, che è una piattaforma decentralizzata appartenente a coloro che detengono i suoi token DETI. Basandosi sulla gestione di una famiglia, che evoca attraverso un'esilarante letteratura mafiosa, Dogetti (DETI) potrebbe essere una di quelle che beneficiano della crescente popolarità delle criptovalute.

Per ulteriori informazioni su Dogetti, vedere di seguito:

Dogetti (DETI)

Prevendita: https://dogetti.io/how-to-buy

Sito web: https://dogetti.io/

Telegram: https://t.me/Dogetti