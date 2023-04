In cerca di sneakers customizzate, per esprimere la propria unicità? Su Mimanerashop.com tantissimi modelli

Mimanera (www.mimanerashop.com) è il negozio digitale attivo nel settore dal 2010 che propone sneakers personalizzate uniche, da indossare in ogni occasione. In catalogo figurano i brand più amati dagli appassionati: Nike, Adidas, Converse, Vans e non solo. A ciò si uniscono spedizioni rapide e assicurate, un servizio di assistenza sempre pronto a fornire supporto e molteplici tipologie di customizzazioni, per creare vere e proprie opere d'arte, da indossare ai piedi.

L’obiettivo di Mimanera è quello di fornire ai propri clienti calzature su misura, per esprimere al meglio la propria personalità. Vengono infatti offerti articoli 100% originali, realizzati a mano da un team di esperti e artigiani, che si avvalgono di materiali di prima scelta.

“Born in a garage, now flying around the world”. È la frase che riassume alla perfezione il percorso del marchio italiano. Mimanera, infatti, nasce da un colpo di genio in un piccolo garage nei dintorni di Cattolica (Rimini). Il successo è immediato: all’apertura del primo negozio ne sono seguite di nuove, fino ad arrivare, nel 2021, all’inaugurazione dello store nel Mall of Emirates di Dubai. Non è quindi un caso se l’impresa è oggi conosciuta anche in altre nazioni Europee quali Francia, Belgio, Germania e Spagna.

Nel 2022 nasce il progetto Mimanera Studio, la private label del brand. Gli obiettivi e i valori rimangono gli stessi, ma quello che viene offerto è molto di più rispetto alla sola customizzazione. Le sneakers, infatti, rappresentano la combinazione di infiniti anni di esperienza nel settore calzaturiero con un’autentica passione per l’innovazione.

Per ciò che riguarda i prodotti, in appena qualche istante online si possono scoprire molteplici alternative. Si va dalle Nike Air Force 1 personalizzate alle Air Jordan 1, passando per Vans Old Skool, Adidas Stan Smith o Superstar e non solo. Diversi modelli, concepiti per rispondere alle esigenze di donne, uomini e bambini. In più, coloro che desiderano approfittare della massima convenienza, possono visitare la sezione “Outlet” del portale, in cui s’incontrano pezzi unici a prezzi irripetibili.

È possibile scegliere tra tantissime tipologie di customizzazione: Swarovski, patch, tessuti animalier o laminati, borchie, glitter e non solo. Qualora l’utente non riuscisse a trovare le sneakers che fanno per lui tra quelle disponibili online, ha l’opportunità di realizzare un modello su misura, aggiungendo lacci particolari, scritte, stampe e decorazioni. Basta seguire i passaggi indicati nella pagina “Personalizza” dell’e-commerce e inviare il proprio progetto via e-mail o Whatsapp.

Per quanto riguarda le spedizioni, sono rapide e assicurate e diventano gratuite per acquisti di oltre 50 euro. È prevista la possibilità di seguire lo stato di avanzamento del viaggio, grazie al codice per il tracking e di richiedere il reso entro 14 giorni (esclusi i modelli personalizzati su richiesta). Concludono l’esperienza su Mimanerashop.com modalità di pagamento sinonimo di protezione e trasparenza: carte di credito, PayPal, bonifico bancario, ricarica PostePay e contrassegno.