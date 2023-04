In che modo Signuptoken.com e altri progetti Fintech possono rivoluzionare il sistema finanziario?

Che cos'è il Fintech?

Fintech è la forma abbreviata di tecnologia finanziaria. Il termine descrive qualsiasi attività che utilizza la tecnologia per cambiare, migliorare o automatizzare i servizi finanziari per le aziende o i clienti.

Quando si parla di Fintech, le banche sono la prima cosa che viene in mente. Mentre le banche hanno creato utili applicazioni fintech per migliorare i servizi bancari di base, come bonifici, carte di credito, carte di debito e prestiti, molti altri settori hanno utilizzato le fintech per creare un'alternativa alle istituzioni finanziarie tradizionali.