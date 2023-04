La scuola di Mezieres Academy

La Mezieres Academy è una delle migliori scuole in Europa ed in Italia sulla formazione professionale del metodo Mezieres.

Cos'è il metodo Mézières?

Il metodo Méziéres è un metodo terapeutico che, in contraddizione con i diversi e numerosi principi classici, può considerarsi un'analisi dei problemi della statica, delle loro conseguenze patologiche sull'individuo e porta ad un trattamento della postura in modo tutto globale.

Il metodo tenta di ristabilire un equilibrio ed un'armonia di tutti i segmenti vertebrali e periferici, attraverso il recupero dell'estensibilità dei gruppi muscolari ipertonici, in modo particolare di quelli della catena muscolare posteriore, sia dal punto di vista anatomico che sinergico, contemporaneamente si garantisce il rafforzamento dei muscoli ipotonici con adeguate posture.

Tutto ciò porta ad un recupero funzionale totale, con una migliorata efficienza del sistema muscolo-tendineo-scheletrico.

La particolarità del metodo Mézières è la globalità: l'individuo è uno, indivisibile (sistema muscolare, nervoso, ecc.) si tratta l'individuo con la sua storia psicomotoria, no la patologia o le deformità.

Chi è la Mezieres Academy?

La scuola Mézières Academy, durante gli anni ha cambiato il suo nome, da JMC Formations ad ASM-JMC Formations, per diventare Mezieres Academy.

Nasce nel 1982 sotto il nome di JMC Formations creata dal Professor Jean-Marc Cittone, allievo e poi collaboratore di Madame Françoise Méziéres per anni.

Il Prof. Cittone, ha applicato il metodo per 47 anni e lo ha insegnato per ben 40.

Prima di andare in pensione ha formato un suo allievo Anthony Savalli che l'ha seguito per anni sia a Roma che a Lione (Francia) ora insegnante del Metodo Mezieres trasmesso da Jean Marc Cittone.

In cosa la Mezieres Academy si distingue dalle altre scuole di formazione?

Nei primi anni della creazione della scuola di formazione sul Metodo Mezieres c’eravamo solo noi in Italia.

Negli anni poi si sono venute a creare diverse scuole che però non hanno delle radici forti come le nostre nei veri insegnamenti di Madame Françoise Méziéres.

Le testimonianze che riceviamo parlano per noi.

Pensi che nel mondo della riabilitazione fisica, il metodo Mézières sia adeguatamente conosciuto e riconosciuto?

Il metodo Mézières è conosciuto, e anche riconosciuto come un metodo eccezionale, Françoise Mézières ha inventato un metodo incredibile, si rifà ai concetti di unità ed unicità e, come vuole la medicina olistica, propone il ritorno all'equilibrio usando le facoltà omeostatiche di tutto l'organismo vivente.

Oramai molti ortopedici lo prescrivono, anche i neurochirurgici prima di fare un intervento per un ernia lombare propongono un percorso Mézières al paziente, evitando così l'intervento.

Il Mézières che proponiamo da 41 anni per l'esattezza è quello "puro e ortodosso", difficile, rigoroso, ci sono dei principi e delle leggi da rispettare per ottenere ottimi risultati.

Noi come Mézières Academy, continuamo a trasmettere nello stesso modo la metodica, come lo ha trasmesso ed insegnato il Professor Cittone, che diceva sempre durante i suoi corsi con grande umiltà, "io non ho inventato niente, vi trasmetto quello che mi ha trasmesso Madame Françcoise Mézières, ho solo arricchito il corso aggiungendo delle tecniche osteopatiche che velocizzano la cura del paziente".

Quello che possiamo dire è che tanti pazienti ci ringraziano a vita, per aver ridato loro una vita nuova.

Non sono da meno poi anche i corsisti, come Talida, che scrive questo sulla Mezieres Academy: “Ecco che cos'è Mézières Academy per me. Una nuova visione distante della fisioterapia classica molto più vicino al paziente nella sua globalità, centrale nella mia formazione. Corsi stimolanti e docenti preparati al servizio dello studente. Amore a prima vista, matrimonio di lunga durata”.

