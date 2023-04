Palenzona ha vinto contro Quaglia: intervista a Beppe Ghisolfi

D. Professor Beppe Ghisolfi, Consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di risparmio, cosa pensa di Palenzona e di Quaglia?

R. Sono entrambe persone di grande valore ed esperienza. Palenzona ha vinto ma Quaglia ha alle spalle una carriera brillante.

D. Cosa farà adesso Quaglia?

R.Potrebbe essere chiamato a Cuneo, Savigliano o Fossano al vertice delle Fondazioni. Al suo posto mi godrei la pensione. Ma dubito che lo farà.

D.Come si pongono i partiti con le Fondazioni?

R. Non conoscono i meccanismi e non sanno come funzionano. Quasi tutte le Fondazioni sono guidate da democristiani anche se la Dc non c’è più.

D. Ma quali errori ha commesso Quaglia?

R. Credo che non abbia commesso errori. Forse la concentrazione impressionante di cariche gli ha creato invidie. Purtroppo il mondo funziona così.

D. E di Palenzona cosa pensa?

R. Grande amministratore e politico.Sicuramente guiderà con saggezza la Fondazione di Torino, terza in Italia , con un patrimonio di 3 miliardi .Penso che in un futuro non lontano guiderà anche l‘Acri.