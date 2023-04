Previsioni sul mercato toro dell'aprile 2023: Cosmos correrà con i tori? La connessione di Chainlink a Ethereum rende il lancio della moneta di Big Eyes un investimento promettente

Cosmos e Chainlink sono due progetti blockchain popolari che svolgono funzioni diverse nell'ecosistema blockchain complessivo. Con il collegamento di Chainlink alle utility di Ethereum, si prevede che Big Eyes Coin sarà un successo.

Chainlink è connessa al di là di ogni paragone

Chainlink è una rete decentralizzata che funziona sulla blockchain di Ethereum. È guidata da una rete di oracoli, un insieme di nodi che alimentano gli smart contract basati sulla blockchain con dati provenienti dal mondo reale. LINK, il token nativo della rete, è destinato a compensare gli operatori dei nodi e a motivare gli oracoli a produrre dati affidabili. Inoltre, LINK viene utilizzato per gestire la rete e finanziarne l'espansione.

La popolarità di LINK è stata alimentata dalla sua applicazione come soluzione decentralizzata Oracle che fornisce agli smart contract flussi di dati esterni affidabili e impenetrabili. Con numerose applicazioni e piattaforme decentralizzate, come mercati di previsione, dApp di gioco e sistemi di finanza decentralizzata (DeFi), che utilizzano Chainlink, è troppo grande per fallire.

Cosmos non riesce a correre con i tori

Cosmos, invece, è una rete distribuita creata "da e per gli sviluppatori". Si concentra sull'interoperabilità, consentendo a diverse reti blockchain di comunicare tra loro senza soluzione di continuità. Il suo hub principale, il Cosmos Hub, è un punto di connessione centrale per le diverse reti blockchain. Il sistema supporta le più recenti funzionalità Defi ed è scalabile, con l'obiettivo di diventare la "blockchain delle blockchain", secondo i suoi creatori. Tuttavia, nelle precedenti edizioni, la rete non è stata all'altezza di questo obiettivo.

Sebbene Cosmos non abbia goduto dello stesso livello di clamore di altre blockchain, come Ethereum, durante i precedenti mercati rialzisti, è ancora considerato un attore importante nello spazio. La sua attenzione all'interoperabilità ha il potenziale per contribuire a creare un ecosistema blockchain più interconnesso e senza soluzione di continuità. Sebbene nel precedente mercato rialzista la sua performance sia stata scarsa, riuscirà a fare meglio questa volta?

Big Eyes Coin è collegata a sistemi di alto valore

Quando si parla di Big Eyes Coin , una criptovaluta che opera sulla rete Ethereum, l'uso della rete Oracle e dei contratti intelligenti di Chainlink la rendono un progetto interessante da tenere d'occhio nell'atteso mercato toro. Gli investitori hanno mostrato molto interesse e sostegno per Big Eyes Coin (BIG) e attendono con ansia il debutto della moneta in borsa.

Essendo la più grande prevendita di meme coin fino ad oggi, la prevendita di BIG ha già raccolto oltre 33 milioni di dollari, battendo i record precedenti e impressionando molti investitori. La dipendenza di Big Eyes da Ethereum e dalla tecnologia di Chainlink significa che la moneta è influenzata dal successo della rete Oracle e del più ampio ecosistema DeFi. Allo stesso modo, il potenziale di Cosmos di contribuire a creare un ecosistema blockchain più interconnesso potrebbe avvantaggiare Big Eyes Coin e altri progetti simili.

Il team di BIG ha recentemente presentato il codice bonus più generoso di sempre per invogliare ulteriormente i nuovi investitori. Il codice promozionale a tempo limitato "END300" dà diritto agli investitori a un incredibile bonus del 300%, facendo sì che un acquisto di 1.000 dollari produca ora 4.000 dollari di token BIG. È il momento ideale per approfittare di questa straordinaria opportunità e trarre profitto da un mercato rialzista che si avvicina al lancio di BIG. Mentre Big Eyes si prepara al lancio, forse a giugno, il supporto di questi sistemi fa prevedere agli esperti risultati promettenti.

Big Eyes Coin (BIG):

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/