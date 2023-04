Una corsa verso la cima della montagna: Il sole di Solana continua a sorgere mentre la neve si scongela per le valanghe, mentre la Moneta dagli occhi grandi riesce a vedere la vetta

Il demone della velocità Solana corre verso la vetta

Solana (SOL) è una piattaforma blockchain sicura, decentralizzata e ad alta velocità che offre una bassa velocità di transazione unita alla capacità di effettuare fino a 65.000 transazioni al secondo, rendendola una piattaforma ideale per DeFi e NFT. SOL utilizza un sistema unico di Proof of History (PoH), che consente alla piattaforma di convalidare le transazioni con facilità e rapidità.

Avalanche sta prendendo velocità

Avalanche (AVAX) è una delle valute in più rapida crescita, con un aumento del 700% del suo valore di mercato negli ultimi tre mesi. AVAX utilizza un meccanismo chiamato Avalanche Consensus, che le consente di elaborare circa 4.500 transazioni al secondo. Offre inoltre agli utenti sicurezza e velocità, che si aggiungono alle sue interessanti caratteristiche di finalizzazione in meno di un secondo, basse commissioni di transazione e interoperabilità.

Big Eyes Coin: una moneta che fa gola a tutti

Big Eyes Coin (BIG) è una nuova valuta che funziona in modo simile ad altre criptovalute tradizionali. Il fermento che circonda BIG, con l'avvicinarsi della fine della fase di prevendita, è dovuto al fatto che BIG offre un'opzione di investimento più stabile rispetto ad altre criptovalute.

BIG utilizza un meccanismo di Proof of Stake (PoS) per garantire che la piattaforma rimanga sicura e stabile. Allo stesso tempo, l'enfasi posta sulla sua comunità in crescita significa che gli utenti possono votare sulle decisioni relative al futuro della piattaforma utilizzando un sistema di governance decentralizzato. Mentre Solana (SOL) e Avalanche (AVAX) hanno mostrato una crescita significativa negli ultimi mesi, SOL è attualmente in testa alla classifica. L'esclusivo meccanismo di consenso e l'elevata scalabilità di SOL ne fanno un'opzione interessante per gli investitori.

Inoltre, il potenziale di Big Eyes Coin (BIG) di offrire un'opzione di investimento più stabile in cui i trader possono avere voce in capitolo sul futuro della piattaforma merita di essere preso in seria considerazione. Il mercato toro sembra continuare a guadagnare trazione e gli investitori guardano a queste altcoin per unirsi al viaggio.

Moneta Big Eyes (BIG)

