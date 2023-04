Artea annuncia i primi grandi nomi di “Città in note. La musica nei luoghi” a Cuneo: Motta, Tosca e Brunello al Teatro Toselli

Un mix di linguaggi musicali differenti negli spazi storici e naturali più rappresentativi di Cuneo: “Città in note. La musica dei Luoghi” torna dal 24 al 29 maggio con un fitto programma di concerti, talk, workshop e incursioni musicali che renderanno per sei giorni il capoluogo della provincia Granda capitale della musica e della cultura. La rassegna, ideata e prodotta da Fondazione Artea con il Comune di Cuneo, nasce per valorizzare attraverso la musica e riscoprire sotto una nuova luce luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale della città, ma anche piazze, vie, parchi. A calcare il palco più esclusivo della rassegna tre grandi artisti italiani di caratura nazionale e internazionale: Motta, Tosca e Mario Brunello saranno protagonisti, al Teatro Toselli, di tre imperdibili concerti. I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi, giovedì 20 aprile, su ticket.it: intero 15 euro, ridotto 12 euro (per under 25, over 65, possessori di abbonamenti alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, iscritti all’associazione ACLI, iscritti FAI, possessori abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta). Per informazioni: fondazioneartea.org.

«Il legame tra arte e musica è l’aspetto fondamentale di questa rassegna, che non parla esclusivamente di musica, ma anche di valorizzazione del patrimonio culturale, largamente inteso – dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea -. Rispetto alle edizioni precedenti,quest’anno Città in note raddoppia le giornate che vedono Cuneo e le sue bellezze storico-artistiche, architettoniche e paesaggistiche diventare protagoniste di eventi unici grazie ai tanti artisti di livello nazionale e internazionale che saranno presenti in città”.

Mercoledì 24 maggio alle 21 andrà in scena al Teatro Toselli il cantautore, compositore e polistrumentista Motta, uno dei più importanti protagonisti della scena musicale italiana con un concerto unico nel suo genere, che si distacca dai precedenti per la rivisitazione dei brani del suo ampio repertorio in chiave elettronica, con elementi elettro-psych, ma anche puramente acustici piano e voce. Ad accompagnarlo in questo insolito “Live in trio” i musicisti di lungo corso Giorgio Maria Condemi e Cesare Petulicchio.

La sera successiva, giovedì 25 maggio alle 21.30, sempre al Toselli, sarà la volta della cantante, attrice ed eclettica artista Tosca con il suo ultimo progetto “’Sto core mio. Notturno napoletano per Roberto Murolo”. Un omaggio di Tosca al grande Maestro, a Napoli e alla musica partenopea. Uno spettacolo pieno di gratitudine e sentimento in cui la messa in scena, curata da Massimo Venturiello, avrà il piacere di accogliere sul palco serenate e serenatelle, madrigali e villanelle.

A seguire, presso il suggestivo Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10), Tosca regalerà al suo pubblico una performance d’eccezione in acustico (solo per i possessori del biglietto del concerto).

Sabato 27 maggio alle 21, invece, è atteso in concerto Mario Brunello, uno dei più affascinanti, completi e ricercati artisti della sua generazione. Solista, direttore, musicista da camera e di recente pioniere di nuove sonorità con il suo violoncello piccolo, si cimenterà quasi in una staffetta tra J.S. Bach e M. Weinberg, due compositori che hanno aperto strade inimmaginabili, realizzato architetture metafisiche e che continuano ad essere meteore in viaggio nel futuro. Mentre è impossibile non rimanere affascinati dalla maestria con cui Bach esprime il detto e non detto nelle sue Suite per violoncello solo, il violoncello nella musica di Weinberg parla invece di disperazione e speranza allo stesso tempo, in opere di straordinaria personalità.

Città in note. La musica dei luoghi

Cuneo, 24-29 maggio 2023

Direzione artistica Claudio Carboni

con Carlo Maver

Presto programma completo su fondazioneartea.org