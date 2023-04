Il formaggio Gorgonzola protagonista dal 21 al 30 aprile nella Sagra di Cavallermaggiore

Da venerdì 21 a domenica 30 aprile a Cavallermaggiore torna la «Sagra del Gorgonzola» che sarà inaugurata ufficialmente, alla presenza delle autorità, domenica 23 aprile, (giorno in cui si festeggia San Giorgio, patrono della cittadina) alle 10,30 sul palco di piazza Vittorio Emanuele II.

Dopo il successo dello scorso anno la 6ª edizione raddoppia, passando da cinque a dieci giorni, con un programma sempre più ricco di eventi realizzati grazie alla forte volontà dell’Amministrazione Comunale, al grande impegno da parte nuova Pro loco presieduta da Samuel Lerda e del principale sponsor la Biraghi Spa.

L’azienda è una delle più importanti industrie di trasformazione casearia del Piemonte, parte integrante della storia di Cavallermaggiore, dove ha sede, produttrice del Gorgonzola Dop che si potrà gustare nei vari menù proposti durante la Sagra.

Il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro: “Ci apprestiamo ad inaugurare la Sagra del Gorgonzola che quest’anno è una grande sfida perché, rispetto alle edizioni precedenti, passa da cinque a dieci giorni.

Questo avviene grazie a un grande lavoro svolto in sinergia tra l’amministrazione, la Pro loco e l’azienda Biraghi che insieme hanno costruito e realizzato l’evento.

Siamo al lavoro – continua Sannazzaro - fin da novembre con una Pro loco formata da molti giovani, l’età media è di 25 anni, che ha fatto un gemellaggio con la Pro loco di Cervere con cui ha collaborato lo scorso autunno, durante la Sagra del Porro, e che ci coadiuverà nei momenti gastronomici del nostro evento.

Questo racconta di un territorio che insieme vuole crescere e mettere in risalto le proprie peculiarità e ricchezze, sia dal punto di vista economico che storico e artistico. Le chiese di Cavallermaggiore saranno ricche di mostre e ci saranno molti eventi musicali tutti offerti gratuitamente a coloro che verranno alla nostra Sagra”.

La cittadina, oltre ai tradizionali pranzi e cene a base di Gorgonzola, accoglierà spettacoli musicali con grandi ospiti del panorama nazionale, mostre fotografiche e intrattenimenti per bambini,

Tre giorni di fiera mercato, il 23, 25 e 30 aprile, con 120 espositori, una piazza dedicata allo street food in cui sarà possibile gustare leccornie dolci e salate all’insegna del formaggio erborinato protagonista della Sagra.

Pranzi e cene si tengono in una nuova e più ampia tensostruttura riscaldata di 700 mq situata in piazza Baden-Powell (fronte scuole medie) per garantire maggior comodità nel servizio ed ancora più coperti da offrire al pubblico.

Piazza Vittorio Emanuele II è il cuore nevralgico della manifestazione: saranno ospitati una decina di camioncini che prepareranno il cibo da asporto, il cosiddetto street food, ed il palco principale sul quale si succederanno gli spettacoli musicali nel corso dei 10 giorni di evento. Sarà allestita anche una «via delle muffe» a cura del Corso di Tecnico Specializzato nelle Produzioni Lattiero-Casearie (AgenForm-Consorzio) sede di Moretta

Gli studenti del CNOS – FAP di Savigliano, istituto di istruzione superiore salesiana, saranno presenti durante tutti i giorni della fiere-mercato e con uno stand dove verrà cucinata la focaccia calda al Gorgonzola, molto apprezzata nelle passate edizioni.

Nella tensostruttura sono proposte tre cene con piatti categoricamente a base di Gorgonzola Biraghi Dop.

PRENOTAZIONI AI PRANZI E ALLE CENE

Le prenotazioni ai pranzi e alle cene possono essere effettuate tramite telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 371-4800483 oppure attraverso l’apposito modulo sul sito www.gorgonzolacavallermaggiore.it

Sul sito e sui canali social della Pro Loco Cavallermaggiore sono riportati i menù, le informazioni e i prezzi di ciascuna cena.

Una parte del ricavato di ogni pranzo e cena della Sagra verrà devoluto all’Oratorio locale per il rifacimento del tetto della colonia estiva di Frazione Castello, Pontechianale, a cui generazioni di cavallermaggioresi sono fortemente legati.

Il costo standard per ogni pranzo e cena è di:

32 euro, ad eccezione della speciale serata di venerdì 28 al costo di 35 euro, dove verrà presentato un accostamento con alcune birre artigianali prodotte dal birrificio alessandrino Canediguerra.



IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Venerdì 21 aprile

Dalle 19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

a seguire: dj set by Tuttafuffa sotto l’ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 22 aprile

11.00: inaugurazione itinerante delle mostre artistiche

19.30: cena del Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

a seguire: concerto live di Emily la Chatte presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

Domenica 23 aprile

10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

10.00 alle ore 19.00 installazione artistica luminosa

interattiva nella Chiesa di San Pietro in collaborazione con Associazione culturale CQuadro.

10.00 alle ore 19.00 mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano presso Bar Cremeria I Portici

Dalle 9.00 fiera-mercato di San Giorgio lungo via Roma e apertura piazza dello street food e “via della muffa” dedicata ai produttori caseari

10.30 inaugurazione ufficiale Sagra del Gorgonola DOP sul palco di Piazza Vittorio Emanuele II.

A seguire: pranzo del Gorgonzola DOP nella tensostruttura piazza Baden Powell;

Dalle 11.30 visite ai produttori locali (Caseificio Persia, Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione da piazza Santarosa e dal piazzale dell’azienda Biraghi

14.30 doppio spettacolo di equilibrismo e giocoleria con Jiury Longhi

16.00 dj set dei “Melody makers” in Piazza Vittorio Emanuele II

18.30 esibizione live di “Bandakadabra” in Piazza Vittorio Emanuele II

20.30 dj set degli “Avanzi di bealera” presso Piazza Vittorio Emanuele II

Lunedì 24 Aprile

Cena del Gorgonzola DOP nella tensostruttura piazza Baden Powell

18.00 Piazza dello street food con street food trucks presso Piazza Vittorio Emanuele e dj set con Johnny Manfredi presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

18.00 raduno auto tuning e notte bianca (18.00-23.00) presso Via Roma.

22.00 concerto live dei “Lou Tapage” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

Martedì 25 Aprile

10.00 alle ore 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

10.00 alle ore 19.00 “We are one” installazione artistica luminosa interattiva presso Chiesa di San Pietro in collaborazione con Associazione culturale CQuadro.

10.00 alle ore 19.00 mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano presso Bar Cremeria I Portici

08.30 gara di bocce a coppie presso Bocciofila San Pietro.

09.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e apertura piazza dello street food e “via della muffa” dedicata ai produttori caseari

9.30 “Fitness session” aperta a tutti in collaborazione con Palestra L’ora di ginnastica.

10.30 “Show cooking” con Gabriele Boffa, chef stellato. A seguire pranzo Gorgonzola DOP presso tensostruttura piazza Baden Powell

Dalle 11.30 visite presso produttori locali (Caseificio Persia, Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione da piazza Santarosa e dal piazzale dell’azienda Biraghi

14.30 spettacolo di magia per grandi e piccini con il mago Trinchetto.

16.00 dj set dei “Melody makers” presso Piazza Vittorio Emanuele II

18.30 esibizione live di “The Uppertones” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

18.30 esibizione live del gruppo di ballo “Lindy hop” presso Piazza Vittorio Emanuele II, in contemporanea con esibizione di “The Uppertones”

20.30 dj set “bella ciao” con Marco Rock, Manuela Boraso & Radio Bra on the Rocks presso Piazza Vittorio Emanuele II.

Mercoledì 26 Aprile

20.30 "Il Gorgonzola e gli altri blu", serata di approfondimento e degustazione di formaggi erborinati e birra artigianale in collaborazione con la sezione provinciale cuneese dell’ONAF, con l’esperto Alessandro Gallina e con il cavallermaggiorese Elia Capello, ideatore del metodo sperimentale con cui sono realizzate le birre somministrate durante la sagra.

Ad arricchire la serata gli interventi di Fulvio Giublena, referente regionale Piemonte e Valle d’Aosta Unionbirrai beer taster, giudice birraio, coordinatore regionale Piemonte e Valle d’Aosta per la guida alle birre d’Italia 2023(Slow Food editore) e Giuseppe Gulli, consigliere della delegazione ONAF di Cuneo.

A seguire esibizione di musica live sotto l'ala comunale con il progetto artistico "Morto dal vivo" nel tributo a Gianmaria Testa.

Giovedì 27 Aprile

Alle 21 Spettacolo teatrale “tüta culpa ... d’lebüsìe”, con la Compagnia di teatro dialettale “d’la vila” di Verzuolo, offerto da sezione locale dell’Associazione San Vincenzo

Venerdì 28 Aprile

Cena del Gorgonzola DOP “Beer ‘n zola” in collaborazione con birrificio artigianale Canediguerra nella tensostruttura in piazza Baden Powell.

A seguire: Party a 90 dj set presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

Sabato 29 Aprile

Cena del Gorgonzola DOP nella tensostruttura piazza Baden Powell

A seguire: esibizione live de “I cookies” presso ala comunale Piazza Vittorio Emanuele II

Domenica 30 Aprile

Dalle ore 08.30 gara di bocce a coppie presso Bocciofila San Pietro

A partire dalle 09.00 fiera-mercato di S. Giorgio lungo via Roma e apertura piazza dello street food e “via della muffa” dedicata ai produttori caseari

9.30 “Fitness session” aperta a tutti in collaborazione con Palestra Joy’s.

Dalle 10.00 alle 19.00 Mostra fotografica presso Chiesa di Santa Croce e San Bernardino (Battuti Bianchi)

10.00 alle 19.00 installazione artistica luminosa interattiva nella Chiesa di San Pietro in collaborazione con Associazione culturale CQuadro.

10.00 alle 19.00 mostra d’arte “Graphics” di Roberta Astegiano al Bar Cremeria “I Portici”

Pranzo Gorgonzola DOP nella tensostruttura piazza Baden Powell

11.30 visite presso produttori locali (Edith cosmesi, Azienda Agricola La Rosa Bianca, Cascina Sant'Anna) grazie alle navette messe a disposizione dall’organizzazione da piazza Santarosa e dal piazzale dell’azienda Biraghi

14.30 giochi per tutti con il Ludobus

16.00 dj set dei “Melody Makers” presso Piazza Vittorio Emanuele II

17.00 concerto "Raccontare cantando", un viaggio nelle tradizioni popolari del Vecchio Piemonte della Camerata corale La Grangia nella Chiesa dei Battuti Bianchi

18.30 esibizione live dei “Bluebeaters” presso palco di Piazza Vittorio Emanuele II

20.30 dj set “Si chiude così” con TuttaFuffa.