Il Legionario, apre la rassegna “Ritorno al Cinema” al Magda Olivero di Saluzzo

Lunedì 24 aprile alle 21 con “Il legionario” di Hleb Papou (2021) che prosegue la stagione “Lunedì Cinema” (organizzata al Teatro Magda Olivero da Ratatoj Aps e Comune di Saluzzo) si apre la rassegna “Ritorno al cinema. La stagione AIACE 2023 nelle sale del circuito regionale piemontese”.

Biglietto è di euro 5, gratuito per i soci Arci. La visione del film sarà preceduta dall’introduzione della regista torinese Enrica Viola e dalla proiezione del cortometraggio “Assalto al Castello”, che fa parte delle serie di dieci cortometraggi che rientrano nella rassegna al via, realizzati nell’ambito di “Ciak! Piemonte che spettacolo” iniziativa lanciata nel 2021 da Fondazione CRT, Piemonte dal Vivo, Film Commission Torino Piemonte, per valorizzare il patrimonio culturale in Piemonte con il cinema e le arti performative.

Il cortometraggio è diretto da Damiano Monaco, girato nel Castello di Govone e realizzato in collaborazione con il gruppo musicale Bandakadabra.

Il film “Il legionario” parla di Daniel, italiano di seconda generazione che fa l’ agente di polizia nel Reparto Mobile, parte di una squadra antisommossa a Roma. La squadra è per lui una famiglia, nonostante la cameratesca integrazione al suo interno porti sempre un asterisco di fondo per l’ unico poliziotto di colore del reparto. Le forze dell’ ordine devono far sì che i palazzi non vengano occupati e liberare quelli già presi di mira.

Daniel ha però anche una famiglia vera che cerca di tenere nascosta ai colleghi, una madre e un fratello che vivono in un palazzo occupato da sempre sotto minaccia di sgombero.