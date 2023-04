A Envie Federico Raviolo con il disco-reading “La pozzanghera che si credeva il cielo”

Nuova apertura della torre nel parco pubblico del castello con visita guidata e presentazione dell’arte rupestre che tanto appassiona ed insiste sul Mombracco. Mattatore dell’evento Federico Raviolo con il suo ultimo disco reading "La pozzanghera che si credeva il cielo”, accompagnato da Stefano Quaranta alla chitarra e da Giorgio Damiano al violino, del gruppo musicale "Mechinato".



Si alterneranno letture e canzoni. L’appuntamento è per domenica pomeriggio 23 aprile alle ore 15 nel parco della torre del castello in via dei Peano nei pressi della cappella dedicata a San Giovanni Battista. Le associazioni culturali ‘I Argic, presieduta da Davide Miretti, e La Torre nel Parco, presieduta da Valeria Ferrero, con il patrocinio del comune di Envie , proseguono a ritmo serrato nella messa a terra dei numerosi ed interessanti eventi in programma per il periodo primavera, estate ed autunno 2023, dopo i riscontri positivi dei primi quattro appuntamenti già proposti e realizzati con successo: la presentazione della tesi di laurea sul castello di Envie, la passeggiata sul sentiero delle Faye e delle incisioni rupestri, la prima aperura della torre del parco del castello e il giro del Mombracco.

Per informazioni: info@argic.it – latorrenelparco@gmail.com, in caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata in data da stabilire.