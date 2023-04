ANDUMA – Cristian e Federico Pavan

Il 1 maggio 1953 nasce come piccola bottega artigianale l’azienda che tra qualche settimana festeggerà orgogliosamente l’anniversario dei 70 anni di attività all’interno del settore siderurgico: la Cuneo Inox.



Questa realtà storica del nostro territorio, nata con all’attivo quattro saldatori e un uomo indubbiamente forte di spirito, passione e lungimiranza, Elio Pavan, include ad oggi sessanta dipendenti e una rete di clienti storici su territorio nazionale che l’hanno scelta, seguita ed aiutata a crescere in tutti questi anni portandola ad oggi ad affacciarsi al mercato estero.



Tramite un passaggio di competenze diretto di generazione in generazione, l’azienda vede oggi ai suoi vertici, tra i vari componenti della famiglia, Cristian e Federico Pavan, nuovissimi soci del Cuneo Volley.



Come è cresciuta la vostra azienda e com’è stato possibile ingrandirla in maniera così solida in tutti questi anni?

La conduzione familiare è indubbiamente una delle caratteristiche principali che contraddistinguono l’anima dell’azienda e che ha contribuito a renderla così solida e longeva. Nata grazie all’intraprendenza del nostro bis nonno negli anni successivi al dopo guerra in cui vi era una forte necessità di rinnovarsi, e una notevole richiesta di mercato per la lavorazione del ferro, la nostra azienda cresce negli anni fino a specializzarsi nel 1990, per volere di nostro nonno Pier Ottavio Pavan, ad oggi ancora presidente dell’azienda, nella lavorazione dell’inox, specializzandosi così in un settore che ha determinato la grande svolta ed il conseguente successo della Cuneo Inox.

I valori che contraddistinguono la nostra famiglia poi, quali l’educazione ed il rispetto verso gli altri, uniti all’umiltà e alla passione volta al sacrificio necessario per far diventare la nostra azienda ciò che è oggi, sono stati sicuramente dei fattori ancora più importanti per il nostro sviluppo.

Abbiamo ad oggi una nuova sede di 18.000 mq, costruita ed inaugurata nel 2007 nella zona industriale di Castelletto Stura, a seguito della forte crescita dell’attività commerciale unita alla crescente domanda nel settore dei semilavorati, destinata a raccogliere un nuovo e più ampio magazzino e i relativi uffici commerciali e amministrativi. Per noi un grande orgoglio e soprattutto una tappa importante per il nostro futuro aziendale.







Chi conduce ad oggi l’azienda e quali sono le aspettative per il suo futuro?

La Cuneo Inox è a tutt’oggi un’azienda a conduzione familiare. Oltre a noi due, che ci occupiamo rispettivamente dell’ambito commerciale (Cristian Pavan) e di quello tecnico (Federico Pavan), c’è nostro fratello Alessandro Pavan, anche lui specializzato nell’ambito tecnico, e nostra cugina Martina Pavan, che si occupa invece del lato amministrativo. Nostro padre Fabrizio e nostro zio Davide ci fanno poi da guida e supporto, e sono nostra continua fonte d’ispirazione nel lavoro quotidiano. Abbiamo un rapporto molto stretto con la nostra famiglia, e occupandoci ognuno di un settore diverso dell’azienda andare d’accordo è indubbiamente più facile. Sono comunque molti i momenti che scegliamo di condividere anche al di fuori del lavoro, e crediamo che questa sia la rarità che fa di noi un team così forte e vincente. Per noi il lavoro è un valore da coltivare con entusiasmo e non un dovere, questo è stato insegnato a noi tramite i fatti e questo è quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri figli.

Il primo obiettivo che ci siamo dunque preposti è quello di continuare a crescere tramite la conduzione familiare fin dove sarà possibile, ognuno di noi è entrato a far parte di questo grande progetto per scelta e non per obbligo o dovere, e se riuscissimo a fare anche solo la metà di quello che hanno costruito i nostri avi sarà per noi un grande successo. Ci stiamo affacciando al mercato europeo solo in questi anni, ed è per noi fonte di grande responsabilità nonché un enorme stimolo a migliorarci sempre di più.







Quando e perché la Cuneo Inox è entrata a far parte del mondo del Cuneo Volley?

La nostra azienda è sponsor della squadra da ormai più di trent’anni e main sponsor dalla scorsa stagione. Nella nostra famiglia c’è sempre stata una grande passione per lo sport in generale, e in particolare per la pallavolo. Entrambi abbiamo praticato sport fin da piccoli crescendo anche grazie ai valori che solo lo sport ti sa insegnare così bene, come il senso di squadra o il superamento di una sconfitta grazie al miglioramento personale. Come diciamo da sempre: “Chi vince festeggia, chi perde impara”.

Quando eravamo bambini andavamo spesso al palatenda con nostro zio che ci portava a vedere le partite della nostra squadra del cuore in anni in cui il Cuneo Volley doveva ancora crescere e diventare un’eccellenza. Si può dire che siamo tifosi da sempre, ancora prima che sponsor della squadra.

Quella di entrare a far parte della società quest’anno è stata poi una scelta dettata principalmente dall’amicizia che ci lega fin dai tempi dell’infanzia al presidente Gabriele Costamagna, che con il suo entusiasmo e la sua passione per questa società ha saputo contagiarci rendendoci così partecipi di ciò che crediamo sarà un grande valore aggiunto per il nostro territorio. Crediamo nella lungimiranza del progetto #ANDUMA, e poterne far parte come soci è per noi una gioia, oltre che un grande onore.



Qual è il valore aggiunto di essere anche soci oltre che sponsor? E cosa vi aspettate dal futuro di questo progetto?

Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova forma societaria, unica nel suo genere in ambito sportivo, è indubbiamente quella di potersi confrontare con grandi imprenditori del territorio instaurando nuovi rapporti di collaborazione e facendo nuove conoscenze, al fine di collaborare per un progetto comune che non potrà che valorizzare la nostra città. Questo indubbiamente l’aspetto più allettante dell’essere anche socio oltre che sponsor. Tornare in super lega è sicuramente un grande obiettivo, in cui crediamo molto e per cui vogliamo dare il nostro supporto dall’interno, oltre che mettere a disposizione la nostra competenza imprenditoriale a supporto di Costamagna e del progetto #ANDUMA. La creazione di un polo sportivo “nostro” per il settore giovanile è un’occasione importante per i ragazzi che avranno così modo di vivere lo sport della pallavolo e la formazione legata allo stesso a 360° in maniera più unica che rara. Ci sono poi molte similitudini tra i valori con cui abbiamo sempre condotto la nostra azienda e la società del Cuneo Volley per com’è stata ristrutturata oggi, motivo principale per cui abbiamo scelto di sposare personalmente la causa.