Arti marziali: a Sommariva del Bosco 100 atleti per lo stage interdisciplinare

Un sabato dedicato alle Arti Marziali, a Sommariva del Bosco, dove lo scorso 15 aprile si sono riuniti un centinaio di atleti del Ju Jitsu, Judo e Karate, per uno stage interdisciplinare organizzato dalle Associazione Sportive Ju Jitsu SHIN DAMUN di Sommariva del Bosco, Omega Academy di Sanfrè, Buschido di Savigliano e OPES Piemonte Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Queste Associazioni sportive sono un esempio di vita, un esempio per i nostri giovani, in questi Dojo ( luogo di allenamento ) ci sono insegnanti di grande professionalità che diffondo il giusto verbo delle arti marziali, spirito di abnegazione, sacrificio, umiltà, rispetto per gli altri e per i propri insegnanti, il tutto è stato dimostrato ampiamente in questo allenamento collettivo, da atleti di ogni età, praticanti di discipline diverse, che insieme hanno mostrato tutto il loro talento e quanto appreso nelle loro palestre.

Sono Associazioni presenti sul territorio cuneese da decenni, che si distinguono per il loro operato, in un mondo in cui lo sport non è solo uno sfogo fisico, ma un luogo dove crescere con ideali per un futuro migliore.

L’evento si è tenuto a Sommariva del Bosco in quanto l’attuale Amministrazione Comunale da tempo promuove lo sport come elemento essenziale di vita: il Sindaco Marco Pedussia, il Vice Sindaco Cinzia Spagnolo e l’Assessore Allo sport e manifestazioni Fatima Lazar, intervenuti all’evento, hanno voluto ribadire il forte impegno dell’Amministrazione comunale per fornire a tutti gli sportivi strutture idonee, funzionali e funzionanti per poter praticare lo sport da loro amato, anche in un momento di estrema difficoltà economica.

Lo Stage ha visto avvicendarsi prestigiosi insegnanti del gruppo Ju jitsu Shin Damun come il Maestro Francesco Pellecchia Cintura Nera 7° DAN e Caposcuola del metodo, il Maestro Pierantonio Soldato Cintura Nera 6° DAN e il Maestro Echise Davide Cintura Nera 6° DAN, per la Buschido arti marziali l’ Istruttore Mauro Canipari Cintura Nera 5° DAN di Judo e Patrik J. Mogan Cintura Nera 4° DAN di Karate.

I più piccoli, al termine, hanno abbracciato con affetto i docenti, dimostrando con gran spirito sportivo di aver apprezzato il loro insegnamento, e di aver passato un pomeriggio faticoso che li lascerà un bel ricordo, passato con altri praticanti di arti marziali che condividono la loro stessa passione